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70 lira yevmiye ile kiraz topluyorlar

- Gazipaşa'nın köylerindeki bahçelerde günlük 70 lira yevmiye ile kiraz toplayan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor - İlçede yılda yaklaşık 300 ton kiraz üretiliyor

70 lira yevmiye ile kiraz topluyorlar

ANTALYA (AA) - YUNUS UĞUR - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen kiraz hem üreticinin hem de yevmiye ile çalışan kadınların yüzünü güldürdü.

Yılda yaklaşık 300 ton kiraz üretilen Gazipaşa'da kiraz hasadı emekçi kadınlar tarafından yapılıyor. Günlük 70 lira yevmiye ile yılın bir ayı kiraz toplayan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Türküler eşliğinde toplanan kirazlar özel sandıklara konularak yurt içi ve dışındaki pazarlara gönderiliyor. Bir işçi günlük 70-80 kilogram arasında kiraz topluyor.

Ege Bölgesi'nde yetişen kirazın don ve doludan etkilenmesi nedeniyle Gazipaşa kirazı 6-8 liradan alıcı buluyor.

Kiraz işçisi Sema Sönmez, aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocuklarının eğitimi için çalıştığını söyledi.

Eşiyle beraber 20 gündür kiraz topladığını belirten Sönmez, "Toplama işi en az 10 gün daha sürer. İki kızım var, buradan aldığım para ile çocuklarımı okutuyorum. Bu işle geçimimi sağlıyorum." dedi.

Aile bütçesine katkı sağlamak ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için kiraz bahçelerinde çalıştığını anlatan Nazire Uysal ise "Yılda bir ay bu işi yapıyoruz. Kendi kirazlarımız da var, bizimki erken bittiğinden buraya gelip çalışıyorum." diye konuştu.

Kiraz bahçesinde çalışan Fatma Özel ise alın teriyle kazandığı parayı çocukları için harcadığını belirtti.

Esenpınar köyü muhtarı Sami Polat ise Gazipaşa'nın Gökçesaray, Çile ve Doğanca köylerinde yaklaşık bin 500 dönüm kiraz bahçesi olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu tarlalardan 300 ton kiraz üretimi hedefleniyor. Kiraz ilk çıktığı zaman turfanda fiyatı 12 liradan gidiyordu. Şu anda kilogramı 6-8 lira arasında değişiyor. Bu köylerin avantajı yaylalardan önce kirazın yetişmesidir ayrıca Ege Bölgesi'ndeki kirazı don ve dolu vurmasından dolayı bu sene Gazipaşa'da kiraz üreticisinin yüzü güldü.

Civar köylerden ve merkezden gelen işçiler kiraz tarlalarında çalışarak çocuklarının eğitimini sağlamak üzere günlük 70 lira gibi bir yevmiye ile çalışmaktalar."


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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Doğanca KöyüKiraz Hasadı
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