729 gündür çocuklarının yolunu gözlüyorlar

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te evlerinin önünde oynarken kaybolan komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un ailelerinin üzüntülü bekleyişi devam ediyor.

Yapılan geniş çaplı aramalarda çocukların izlerine rastlanamazken, 729 gün geçmesine rağmen aileler, çocuklarından bir iz bulunmasını umutla bekliyor.

Bayram Erol'un annesi Adile Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Oğulları Bayram ile komşularının oğlu Dursun Kaan'ın kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini, yapılan onca aramadan bir sonuç alınamadığını belirten Erol, "Şu ana kadar hiçbir gelişme yok. Yetkililer, 'aranıyor, bırakılmadı.' diyorlar. Şu ana kadar hiçbir ipucuna rastlanmadı. Bu bizim için çok zor. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? İyi mi? Kötü mü? deyip her gün ağlıyoruz. Bize yardım etsinler. Bilen, gören varsa Allah rızası için söylesin. İki senedir yalvarıyorum." dedi.

- "Kızım Rukiye abisini çok özlüyor"

İki aile için iki yılın tarifinin mümkün olmadığını anlatan Erol, şöyle devam etti:

"Çok kötü. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Bayram'ın çantayı sürüyerek gelmesi gözümün önünden gitmiyor. Allah'ım kimseye yaşatmasın. 'İstanbul'da göründü' dediler. Oraya kayınbabam gitti. Oradan da bir sonuç alamadık. İki aile de üzgün. Bekliyoruz bir haber gelecek diye. Allah rızası için Cumhurbaşkanımız bize yardım etsin. Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız'dan başka tutunacak dalımız kalmadı. Kızım Rukiye abisini çok özlüyor. Rukiye ve Bayram çok iyi anlaşıyorlardı. Bayram'ın videoları var, onları izleyip ağlıyor. O da özledi sonuçta kardeşi. Rukiye ben ağlayınca 'ağlama' diyor. Gözyaşlarımı siliyor. Beni teselli ediyor."

Bayram'ın büyükbabası Bayram Erol da "Bizim için iki yıl hüsran. Ne yediğimiz belli. Ne de içtiğimiz. Birkaç ay önce İstanbul Zeytinburnu'nda göründü diye bir haber geldi. Zeytinburnu'na gittim herhangi bir sonuç alamadım." diye konuştu.

Babaanne Rukiye Erol da torununun yüzünün gözünün önünden gitmediğini vurgulayarak, "Torunum gözümün önünden gitmiyor. Rüyalarımda bile görüyorum. Çıkar gelir diye gözlüyoruz. Ağlaya ağlaya hastanelerden geri gelmiyoruz. Ailece akşama kadar onu düşünmekten başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

- Olay

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol'un evlerinin önünde oynarken kaybolmasının ardından günlerce ilçede arama çalışması yapılmış, genişletilen arama çalışmalarından da sonuç alınamamıştı.

Erol ve Taşcı ailelerinin Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret ederek, çocuklarının bulunması için yardım talep etmesi üzerine tekrar çalışma başlatılmış ancak yine çocuklarla ilgili bir emareye rastlanmamıştı.

Çocukların kaybolmasıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.