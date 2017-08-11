73 yıl sonra geri dönen Japon bayrağı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Oregon eyaletinde 93 yaşındaki Amerikalı emekli deniz askeri Marvin Strombo, 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden bir Japon askerinden aldığı Japon bayrağını 73 yıl sonra iade etmek için Japonya'ya gitti.

Amerikalı denizci askerin Japonya'ya seyahatine yardımcı olan sivil toplum kuruluşu Obon Society, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Saipan adasında 1944'te elit keskin nişancı takımında görevli olan Strombo'nun, hayatını kaybeden bir Japon askerinden aldığı bayrak üzerinde inceleme yaptı.

Üzerinde Japon askerlerinin isim ve imzalarının bulunduğu bayrakla ilgili yapılan çalışmada, bayrağa en son sahip olan Japon askerin kimliğine ulaşıldı.

Oregon merkezli kuruluş, bayraktaki işaret ve imzalardan haraketle, Strombo'nun bayrağı aldığı askerin, 6 çocuklu bir çiftçi ailenin büyük çocuğu olan Saipan adasında Japonya için savaşan Sado Yasue olduğunu tespit etti.

Obon Society ayrıca, Yasue'nin 89 yaşındaki erkek kardeşi ve iki kızkardeşi de dahil olmak üzere, bayrağa imza koyanlardan 7 kişinin hala hayatta olduğu bilgisine ulaştı.

Bayrağı geri vermek için Japonya'ya giden 93 yaşındaki Strombo, bayrağı 15 Ağustos'ta Yasue'nin köyündeki ailesine teslim edecek.

ABD'nin savaşı kazanmasının ardından bayrağı eve getiren Strombo'nun, 73 yıl bir cam silah kabında bayrağı sakladığı belirtildi.



