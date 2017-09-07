Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

- Şenlikler, Söğüt ilçesinde yarın Türk Büyükleri Anıtı önünde düzenlenecek törenle başlayacak - Söğüt Belediye Başkanı Aydoğdu: "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin orijinal adı 'Toy'dur"

736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

BİLECİK (AA) - 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Türk Büyükleri Anıtı önünde yarın düzenlenecek törenle başlayacak.

Türk Büyükleri Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak şenlikler üç gün sürecek. Şenliklerin birinci gününde, Türk büyükleri adına Kur'an tilaveti ve duanın yapılması, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın açılış konuşması, halk oyunları gösterileri, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret, geleneksel şifalı pilav ikramı için kurban kesimi ve Hamidiye Camisi'nde Ertuğrul Gazi ve Türk büyükleri adına mevlit okutulacak.

Hamidiye Külliyesi'nde, Şeyh Edebali Üniversitesi'nce düzenlenecek ''Tarihten Günümüze Kuruluş Coğrafyası Söğüt'' sempozyumu ve resim sergisiyle ''Şehit Polis Kazım Esmer'' parkının açılışıyla devam edecek şenliklerin ikinci gününde, Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterisi, Yörüklerin ve diğer konukların karşılanması, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne mehteran bölüğü eşliğinde yürüyüş ve türbe ziyareti, şifalı pilav ikramıyla cirit, atlı okçuluk ve güreş gösterileri gerçekleştirilecek.

Yörük çadırlarının ziyaretinin ardından ilçe stadında sanatçı Orhan Hakalmaz'ın konseri ve havai fişek gösterisi sunulacak. Geleneksel şifalı pilav kazan kapağı açma töreni ve duasıyla ikinci gününün programı sona erecek.

Devlet büyüklerinin ve konukların Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaretiyle başlayacak şenliklerin son gününde, ilçe stadında protokol konuşmaları, halk oyunları, güreş final müsabakaları, mehteran bölüğü gösterisi ve tören yapılacak.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin orijinal adının "Toy" olduğunu söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin sağlığında da Toy geleneğinin yapıldığını hatırlatan Aydoğdu, ''Orta Asya'dan gelen bir geleneğimiz. Bu Toylarda Kayılar savaş kararını, barış kararını veya ekonomik durumlarını görüşürlerdi. Bu görüşmeler esnasında Ertuğrul Gazi'nin mekanına, Toya gelen boyun diğer obaları arasında cirit müsabakaları, güreş müsabakaları yapılırdı, davullar çalınırdı veya ozanlar kendilerini ifade ederlerdi. Bu geleneğin devamıdır bu. Biz hazırız. İnşallah yarından itibaren bütün Türkiye'yi Söğüt'e bekliyoruz." diye konuştu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
736'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Ve Yörük ŞenlikleriBilecik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5