BİLECİK (AA) - 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Türk Büyükleri Anıtı önünde yarın düzenlenecek törenle başlayacak.

Türk Büyükleri Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak şenlikler üç gün sürecek. Şenliklerin birinci gününde, Türk büyükleri adına Kur'an tilaveti ve duanın yapılması, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın açılış konuşması, halk oyunları gösterileri, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret, geleneksel şifalı pilav ikramı için kurban kesimi ve Hamidiye Camisi'nde Ertuğrul Gazi ve Türk büyükleri adına mevlit okutulacak.

Hamidiye Külliyesi'nde, Şeyh Edebali Üniversitesi'nce düzenlenecek ''Tarihten Günümüze Kuruluş Coğrafyası Söğüt'' sempozyumu ve resim sergisiyle ''Şehit Polis Kazım Esmer'' parkının açılışıyla devam edecek şenliklerin ikinci gününde, Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterisi, Yörüklerin ve diğer konukların karşılanması, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne mehteran bölüğü eşliğinde yürüyüş ve türbe ziyareti, şifalı pilav ikramıyla cirit, atlı okçuluk ve güreş gösterileri gerçekleştirilecek.

Yörük çadırlarının ziyaretinin ardından ilçe stadında sanatçı Orhan Hakalmaz'ın konseri ve havai fişek gösterisi sunulacak. Geleneksel şifalı pilav kazan kapağı açma töreni ve duasıyla ikinci gününün programı sona erecek.

Devlet büyüklerinin ve konukların Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaretiyle başlayacak şenliklerin son gününde, ilçe stadında protokol konuşmaları, halk oyunları, güreş final müsabakaları, mehteran bölüğü gösterisi ve tören yapılacak.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin orijinal adının "Toy" olduğunu söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin sağlığında da Toy geleneğinin yapıldığını hatırlatan Aydoğdu, ''Orta Asya'dan gelen bir geleneğimiz. Bu Toylarda Kayılar savaş kararını, barış kararını veya ekonomik durumlarını görüşürlerdi. Bu görüşmeler esnasında Ertuğrul Gazi'nin mekanına, Toya gelen boyun diğer obaları arasında cirit müsabakaları, güreş müsabakaları yapılırdı, davullar çalınırdı veya ozanlar kendilerini ifade ederlerdi. Bu geleneğin devamıdır bu. Biz hazırız. İnşallah yarından itibaren bütün Türkiye'yi Söğüt'e bekliyoruz." diye konuştu.







