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736'ncı Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri

- Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana", Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında 736'ncı kez anıldı - Kütahya Valisi Nayir: - "Tarihimizin temel taşlarından biri olan Hayme Ana’yı, bu büyük Türk kadınını, ilk çadırın kurulduğu günden bugüne kadar canlarını veren şehitlerimizi, ahirete irtihal etmiş olan tüm gazilerimizi ve Türk analarını, bugün nedeniyle bir defa daha gururla onurla yad ediyor, onlara Allah'tan rahmet diliyor ve ruhları şadolsun diyorum"

736'ncı Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri

KÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 736'ncı kez anma töreni düzenlendi.

Tören, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve diğer protokol mensuplarının Hayme Ana'nın türbesini ziyaret edip, dua okumasıyla başladı.

Vali Nayir, törende yaptığı konuşmada, kuruluştaki o manevi iklimin kardeşliği sevgiyi, saygıyı öğreterek bugün ihtiyaç duyulan birlik, beraberlik ve dayanışmada yol göstereceğini, rehber olacağını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşamasına temel olacağını söyledi.

Nayir, Türk milletinin tarihin her döneminde önemli roller oynadığını vurgulayarak, "Başta devlet kurmada tarihi devirleri açıp kapamada, toplumlara yaşattıkları medeniyet ve insanlık aleminde geniş ufuklar açılmasındaki başarıları ile iftihar edebileceğimiz bir mirası bize bırakmıştır. Bu bağlamda bugün burada manevi huzurunda saygı ile eğildiğimiz Hayme Ana ve onun içinden çıktığı Türk topluluğundan söz etmek istiyorum." diye konuştu.

Hayme Ana'nın, Türk tarihinde adına türbe yaptırılan ilk kadın olduğunu hatırlatan Nayir, şöyle devam etti:

"Hayme Ana cihan hakimiyeti kuran büyük Osmanlı İmparatorluğu'na can veren anadır. O, bizlere bıraktığı engin tarihi mirası ile göğsümüzü kabartan anamızdır. Tarihimizin temel taşlarından biri olan Hayme Ana’yı, bu büyük Türk kadınını, ilk çadırın kurulduğu günden bugüne kadar canlarını veren şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş olan tüm gazilerimizi ve Türk analarını, bugün nedeniyle bir defa daha gururla onurla yad ediyor, onlara Allah'tan rahmet diliyor ve ruhları şadolsun diyorum."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı diğer ilgililer ile vatandaşların da katıldığı etkinlikte, Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Ekibi, Bursa Kılıç Kalkan Ekibi ile mehter takımı gösteri sundu.

Son olarak Mehteran bölüğü eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü yapıldı.

- Hayme Ana

Kocası Gündüz Alp'in Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşti. Domaniç Yaylası'nı yazlık, Söğüt'ü kışlık olarak seçen Hayme Ana, oğlu Ertuğrul Gazi ve torunu Osman Gazi'yi yetiştirerek imparatorluğun temelini attı.

Ertuğrul Gazi, ''devlet ana'' diye de anılan annesi ''Hayme Ana''yı, öldüğünde Çarşamba'da her yıl çadır kurduğu bir tepenin üzerine defnettirdi. Sultan 2. Abdülhamid, 1892'de büyük ninesi Hayme Ana'nın kabrinin üzerine bugünkü türbeyi yaptırdı.

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DOMANİÇKütahya
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