74'üncü Venedik Film Festivali başladı

ROMA (AA) - İtalya'da bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, açılış filmi ABD’li yönetmen Alexander Payne’nin yönettiği “Downsizing”in gösterimiyle başladı.

Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski sinema festivali, ABD’li yönetmen Payne’nin yönettiği ve senaryosunu Jim Taylor ile yazdığı “Downsizing” filmi ve kırmızı halı geçişiyle kapılarını açtı. Dünyada artan nüfusa karşılık çözüm kapsamında insan boyunun küçültülmesini ele alan filmin başrollerinde Matt Damon, Christoph Waltz ve Kristen Wiig gibi isimler yer alıyor.

Festivalin ilk günkü kırmızı halı geçişinde, bu yılki jürinin başkanlığını üstlenen Altın Küre ve BAFTA ödüllü 59 yaşındaki Amerikalı aktris Annette Bening, açılış filminin yönetmeni Alexander Payne, başrol oyuncularından Matt Damon ve Arjantinli eşi Luciana Barroso, Brezilyalı top model Isabeli Fontana gibi ünlü isimler boy gösterdi.

Açılış gecesine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katıldı.

Festivalde, "Geleceğin Aslanı Ödülü" kapsamında Türk-Alman-Yunan ortak yapımı Türk yönetmen Emre Yeksan’ın ilk uzun metraj eseri olan "Körfez" filmi de gösterilecek.

74'üncü Venedik Film Festivali, 9 Eylül'deki ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.