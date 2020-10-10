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75 milyon dolara malo

Antalya Koleji’nin mimari özellikleriyle oteli andıran 3 kampüsü, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekti.

75 milyon dolara malo

Kampüslerin inşaatına başladıklarından itibaren okulun otel, AVM, hastane, üniversite gibi farklı yapılara çevrilmesi için talep aldıklarını belirten Antalya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, "3 kampüs 75 milyon dolara mal oldu. En çok Katar, Rusya ve Azerbaycan’dan istek geliyor" dedi.

Merkezi yerlerde

Kolejin Lara Kampüsü, 30 dönüm arazi üzerine 4 katlı 26 bin 500 metrekare kapalı alana, denize sıfır Konyaaltı Kampüsü 20 dönüm arazi üzerine 5 katlı 26 bin metrekare alana ve Manavgat Kampüsü de 10 dönüm arazi üzerine 5 katlı 19 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Kampüsler, geniş bahçesiyle öğrencilerin sosyal aktivitelerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor.

Ortaklık istiyorlar

3 kampüste otel mimari esintisi olduğunu, teknolojik alt yapının en üst düzeyde olduğunu anlatan Koca, şunları söyledi: "Tesislerimiz otel arazilerine kuruldu. Avrupa’da ilk önde gelen tesisleri arasında. Son dönemde çok sayıda yabancı yatırımcı okula yoğun ilgi gösteriyorlar. Yatırım yapmak istiyorlar. Ortaklık yapmak isteyenler de var. Arsalarımız çok merkezi bir yerde."

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Antalya KolejiKolejin Lara KampüsüSezgin Koca
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