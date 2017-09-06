77 yaşındaki kuryede 340 bin liralık sahte dolar

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekipleri, 77 yaşındaki bir kişinin taşıdığı poşette 986 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte dolar temin ederek piyasaya sürmek üzere yurt genelinde dağıtacağı bilgisini aldıkları A.B'yi (77) takibe aldı.

İstanbul Ataşehir'de A.B. ve yanındaki H.V.'yi ellerinde siyah bir poşetle tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. Seyir halindeyken durdurulan A.B'nin elindeki siyah poşette yaklaşık 340 bin liraya denk gelen 986 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu.

A.B'nin yaşlı olması nedeniyle dikkat çekmeyeceği düşünülerek para naklinde aracılık etmesi için özel olarak seçildiği belirlendi. Ayrıca A.B'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 3 ayrı suç kaydı daha bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürüleceğini değerlendirdi.

Gözaltına alınan A.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.