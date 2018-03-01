İSTANBUL (AA) - Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, "İçerisinde bulunduğumuz zaman bilgi, bilgiye dayalı ürünler ve bilgiye dayalı bir ekonomi çağı." dedi.

TASAM'ın düzenlediği 8. Dünya İslam Forumu'nda konuşan Şensoy, din, dil, tarih ve coğrafya kardeşliğini karşılıklı bağımlılık temelinde derinleştirmek için Dünya İslam Forumu'nun küresel bir ağ olarak her yıl daha da güçlendiğini söyledi.

Şensoy, "Bilgi ve bilgiye dayalı ürünler temelli gelişen yeni küresel ekosisteme İslam dünyasının uyum sağlaması, etkin olması ve kendi arasında entegrasyonu güçlendirmesi için bu çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Avrupa'da sanayi devrimi ile makinenin topraktan daha değerli hale geldiğini ve bunun ulus devletleri doğurduğunu ifade eden Şensoy, ulus devletler ve büyük devletler çağının hep birlikte yaşandığını söyledi.

Şensoy, devamla şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz zaman bilgi, bilgiye dayalı ürünler ve bilgiye dayalı bir ekonomi çağı... Bilgi çağı, mikro milliyetçiliğin teşvik edildiği bir dünyayı meydana getirdi. Bunu, çevre ülkeler dahil yaşadığımız türbülanstan görebiliriz ve önümüzdeki 10 yıl için çok olumsuz senaryolar var. Uluslararası devlet üye sayısının 400 ila 2 bin arasında olabileceği yönünde güçlü öngörüler var ve mikro milliyetçilik entegrasyonu da tetikliyor."

İslam dünyasında entegrasyonu derinleştirmek için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Şensoy, "Bu fırsat yaklaşık 10 yıldır önümüzde var. Geçen 10 yılı çok iyi kullanamadığımız kanaatindeyim." dedi.

- "Batı problemlerini birlikte çözüyor"

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel de "Özellikle Batı'ya baktığımızda problemleri birlikte çözdüklerini, İslam dünyasına baktığımızda hep ayrılmayı tavsiye ettiklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karayel, İkinci Dünya Savaşı'nın insanlığın en kanlı savaşlarından biri olduğunu, Batı'daki toplumların birbirini katlettiğini, milyonlarca insanın öldüğünü, bunun sonucunda Avrupa Birliği (AB) ile bunu bitirdiklerini söyledi.

Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Mohammad Obeid ise "Batı sömürüsü bizim içimize girince yıllarca bizi içeriden kemirdi ve böylelikle bizleri dağıttı." ifadesini kullandı.

Eğitime çok önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Obeid, Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde bu ilkeyi uygulamaya çalıştıklarını söyledi. Obeid, "23 eğitim dalında 80 ülkeden öğrenciyi bağrımıza bastık. Onların eğitimlerine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinden devlet adamları, akademisyenler, araştırmacılar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katıldığı 8. Dünya İslam Forumu kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.