8 katlı yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de bulunan ve geçmişi yaklaşık 8 bin yıl öncesine uzanan, 8 katlı Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Erciyes Dağı eteklerinde Asarkaya mevkisinde bulunan Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, büyük bir hol, salon ve odalardan oluşuyor.

Arkeolog Ömer Yörükoğlu ve ekibi tarafından ilk olarak 1990'da haritalanması yapılan Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, 2014'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL arasında yapılan protokolle tekrar haritalandırıldı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yapılan çalışmalarda Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri'nin etrafıyla ilgili de bilgi verildiğini söyledi.

Yeraltı şehrinin doğrudan vadiye bakan bir yamaçta yer aldığını belirten Özsoy, "Geçmişteki literatür bilgisiyle yeni yapılan ölçümleri kıyasladığımız zaman daha önce girişin üzerinde 4 kat, altında 4 kat, toplam 8 kat olmak üzere aşağıya kadar inen bir tünelden bahsedilmekteydi. Son yapılan detaylı ölçümlerde 5 kat ölçüldü ve eksi 56 metreye kadar inildi. Daha önce bahsedildiği gibi yer yer çöktüğü ve aşağıya inmenin mümkün olmadığı gözlemlendi." diye konuştu.

Özsoy, yeraltı şehrinin farklı bölümlerden ve 8 kattan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Girişte büyük bir hol, salon olduğunu görüyoruz. Holün kenarında küçük küçük odalar var. Bu büyük salonun ve holün üzerinde yine merdiven ve tünellerle çıkılıp inilen yollar var. Bunlarla üst ve alt katlara çıkıp iniyorsunuz. Bu salonların etrafında küçük küçük odacıklar var. Bu yapının savunma amaçlı değil, yerleşim amaçlı olduğunu gözlemliyoruz. Zira herhangi bir kapatma taşı yok. Bu noktada savunmaya dönük bir belirti göremiyoruz. Her bir katta vadiyi gözlemleyen pencereler var. Dolayısıyla bir yaşam merkezi."

- Dikey yeraltı şehirleri

Kayseri'nin yer altı şehirleri bakımından diğer bölgelerden farklılık gösterdiğine dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti:

"Bunlar etraftaki diğer yeraltı şehirleri ve coğrafik yapılar gibi bölgemizde bulunan Erciyes ile ilintili volkanik ve tektonik hareketlerle oluşmuş yapılar. Mağarayı işlemenin, içini incelediğimiz vakit oldukça kolay olduğunu, yeni odaların salonların eklenmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Yine buradaki yeraltı şehri Kapadokya'daki örneklerinden farklı. Orada bir beldede bir şehirde büyükçe bir yeraltı şehri mevcutken Kayseri bölgesinde bir şehirde bir beldede birden çok yeraltı şehri olabilmektedir. Yeraltı şehirleri Kapadokya'da özellikle Nevşehir'de mimari açıdan yatay bir durum sergilerken burada dikey olarak karşımıza çıkmaktadır."

Özsoy, yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Şehir merkezine ve Erciyes Dağı'na yakın olması önümüzdeki günler için oldukça önemli bir yatırım ve destinasyon imkanı sağlayabilir. Zira yol üzerinde olması ve bir park alanına sahip olması, Erciyes'in kullanılmadığı zamanlarda buranın turizme kazandırılması, Erciyes'i veya şehri destek açısından oldukça önemlidir." dedi.

Yeraltı şehirlerinin tarihlendirilmesi noktasında zorlandıklarını anlatan Özsoy, şöyle konuştu:

"Tam tarihini vermekte zorlanıyoruz. Zira ilk kullananların günümüze bıraktığı yerleşim yeri değil. Yüzlerce farklı zamanlarda, kavim grup kullanmış bırakmış. Fonksiyon değiştirmiş. Arkeolog Ömer Yörükoğlu ve arkadaşları 1990'lı yıllardaki çalışmalarında yaklaşık olarak MÖ 6000'li yıllarda buranın yapılmış olabileceğini öngörmüşler. O tarihleri baz alırsak bu yeraltı şehri yaklaşık 8 bin yıllık diyebiliriz."