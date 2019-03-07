İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı #BaşarınınCinsiyetiOlmaz videosuyla kadınların iş yaşamındaki ön yargı ve engellere karşı verdikleri mücadeleye dikkati çekiyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirme ve ekonomiye daha fazla dahil olmasına katkıda bulunma amacıyla çalışan banka, iş yaşamında karşılaşılan her türlü engele karşı iş kadınlarını cesaretlendirmeye devam ediyor.

Geçen yıl "Elalem Ne Der" kampanyası ile güne damgasını vuran ve başta MİXX "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü" olmak üzere birçok ödülün sahibi olan TEB, bu yıl da benzer bir içgörü ile yeni bir dijital kampanya gerçekleştirdi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan "#BaşarınınCinsiyetiOlmaz" filmi, ön yargılar ve iş hayatında kadının cesaretini kıracak yaklaşımlara karşı dikkat çekici bir içerik taşıyor.

İş hayatındaki kadınlar hayatları boyunca pek çok ön yargı ile mücadele ediyor. Filmde, kadınların iş hayatında karşılaştıkları bu olumsuz bakış açılarına yönelik içgörüleri gündeme taşınırken, 2014 yılından bu yana parkur atleti Hazal Nehir de karşılaştığı engeller karşısında her zaman ayağa kalkarak yoluna devam eden iş kadınlarını temsil etti.



TEB'in, dijital ajansı Tick Tock Boom ile birlikte hazırladığı yeni film, kadınların her alanda istedikleri başarıya ulaşabileceklerini ve karşılarına çıkan engelleri bir bir aşabileceklerini çarpıcı bir üslupla anlatıyor. TEB’in kadın patronları her zaman desteklediği vurgusuyla sona eren reklam, insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan kadınların ekonomiye katılımını cesaretlendirmeyi ve iş hayallerinin peşinden koşmasını sağlamayı amaçlıyor.



