8 Mart Dünya Kadınlar Günü - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Hayatın ilk nüvesi ondandır deyince kadın, bizi var ediyor. Eli hep üzerimizde iken bizi adam ediyor. En acı imtihanlarımız ondan bile gelse yine yanı başımızdaki kadındır, yüreğimizi tamir ediyor. Biz emanete hıyanet ettiğimiz her an, onun yüreği bizi terk ediyor. Biz kadına saygı duyarken belki de kadını yok ediyoruz" - "Onun gücünü ve tercihlerini sorgulanır hale getiriyoruz. Ona ilave güçler, ilave engeller sunup sonra her engeli aşması üzerine reklamlar yapıyoruz. Hâlbuki sadece kadın olması bile yeter ona saygı duyulması için"

08 Mart 2019 Cuma 15:35