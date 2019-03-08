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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

- Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara 20 bin sümbül dağıttı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara 20 bin sümbül dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneşli Meydanı ve Bağcılar Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle belediye çalışanları tarafından sümbül dağıtım programı yapıldı. Programda çocuklar anneleri, büyükler de eşleri için sümbül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, belediye olarak 1992'de ilçe olduklarından bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda "gönül belediyeciliği"ni ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Çağırıcı, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bir günün değil her günün şefkat ve merhametle devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da sümbül dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

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8 Mart Dünya Kadınlar GünüBağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇağırıcıBağcılar Belediyesi
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