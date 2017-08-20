8 milyon yıllık fosillerin bulunduğu alan

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, 2011'de başlayan yüzey araştırmalarıyla 8 milyon yıllık zürafa, gergedan ve sırtlan kemiklerinin ortaya çıkarıldığı Kurutlu köyündeki kazı alanı, yüksek lisans öğrencilerinin araştırma yaptığı "kazı okuluna" dönüştü.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Antropoloji Bölümü ile Yüzey Araştırmaları Grubu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman'ın kazı başkanlığını yaptığı çalışmalar geleceğin antropologların yetişmesine katkı yapıyor.

Kazı alanında Antropoloji Bölümü'nden 15 yüksek lisans öğrencisi de uygulamalı eğitim görüyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri nezaretinde sık sık Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyüne gelerek kazı çalışmalarına katılıyor, buradan çıkarılan 8 milyon yıllık zürafa, gergedan ve sırtlanların da aralarında bulunduğu omurgalı hayvanların kemiklerinin incelemesine eşlik ediyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından itibaren yüzey araştırmalarıyla start verdikleri Kurutlu kazılarına 6 yüksek lisans öğrencisiyle başladıklarını, sayının bu yıl itibariyle 15'e çıktığını söyledi.

- Geleceğin antropologlarına çalışma sahası



Kazı alanının adeta geleceğin antropologlarına çalışma sahası haline geldiğini belirten Erkman, şöyle konuştu:

"Özveriyle çalışan ekibimiz, Ahi Evran Üniversitesinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyor. Yıl içinde öğrendiklerini ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek için kazıya geliyorlar. Temmuz ve ağustos aylarında kazılarımız devam ediyor. Burasını sadece bir kazı alanı olarak görmemek lazım, aslında bir okul. 'Kazı okulu' olarak düşünebiliriz. Yüksek lisans öğrencileri, burada uygulamalı olarak yaptıkları kazıları üniversiteye gittiklerinde diğer öğrencilere anlatıyorlar. 6 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz vardı. 7 öğrencimiz daha geldi. Diğerleriyle 15 öğrenci oldu. Öğrencilere gerekli altyapıyı yükleyerek gelecek yıl yine kazılara devam edeceğiz."

Öğrencilerin sadece Ahi Evran Ünviersitesi ile sınırlı olmadığını vurgulayan Erkman, "Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden öğretim üyeleri eşliğinde gelen yüksek lisans öğrencileriyle kazılarımızı sürdürüyoruz. Herkesin kendi alanında çalışması var. Akademik çevreler kazıların sonuçlarını yaklaşık 5 yıllık sürede görecek. Geniş bir akademik ekiple çalışmamız, Kurutlu lokalitesinin ne kadar önemli, bilimsel verilerinin ne kadar doyurucu olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

- "Buradan birçok nesil yararlanarak çalışacak"

Kurutlu kazılarında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan uzman Yarenkür Aslan Yalçın, 2011 yılındaki yüzey araştırmalarından itibaren Kurutlu kazılarında görev aldığını ve 8 milyon yıllık fosilleri inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Buradan birçok nesil yararlanarak çalışacak. Bu alanda fosil kazılarını öğrenecek. Çıkan malzemeyi laboratuvarda çalışarak ve yayınlayarak çalışmanın devamını getirecek. 2011 yılındaki yüzey araştırmaları sürecinden itibaren buradayım. Daha sonra kurtarma kazısı ve sonrasında da Bakanlar Kurulu kazısına çevirdi hoca. O süreçten beri ben hep hocanın yanında çalıştım. Biz burada çalışırken lisans öğrencileri şimdi yüksek lisans öğrencileri oldu. Umarım yakında doktora öğrencileri olacaklar ve eğitimlerine devam edecekler."