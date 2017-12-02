"8. Rus-Türk Kültürleri Dostluk Festivali"

ANTALYA (AA) - Antalya'da 8. Türk ve Rus Dostluk Festivali düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun konseriyle başladı. Çocukların hünerlerini sergilediği yetenek yarışmasıyla devam eden festivalde, çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapıldı.

Türk ve Rus çocuklarının yaptığı resimlerin sergilendiği festivalde, katılımcılar, Rus ve Türk mutfağının lezzetlerini tatma imkanı buldu.



Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Irina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğin 8'incisinin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Festivalin Türkiye ve Rusya'nın dostluğunu temsil ettiğini ifade Balcı, "Etkinlik çok güzel geçiyor. Çocuklarımız Türk okullarına gidiyor, ülkeler arası kültür etkileşim oluyor. Çünkü, barış ve dostluk küçük yaşta öğrenilir ve bizde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Düzenlenen festivalin Rusya ve Türkiye'nin dostluğunu simgelediğini vurgulayan Balcı, festivalin birçok insanı bir araya getirdiğini, insanların kaynaşmasını sağladığını ifade etti.

Festivalin son gününde Rusya'nın yetenekli çocuklarının gösteri yapacağını belirten Balcı, "İnşallah biz onuncu, yirminci değilde yüzüncü Rus-Türk barış ve dostluk festivalini yapmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasında hep dostluk, sevgi ve iş olsun, kötü günler gördük ama artık iyi günler de göreceğiz." diye konuştu.

Festival, yarın yapılacak gösterilerle son bulacak.







