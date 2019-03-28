8 saat tek şarjla çalışan elektrikli traktör için yatırım çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 saat tek şarjla çalışan yerli elektrikli traktör prototipinin hazır olduğunu açıklayarak, “Kısa zamanda büyük bir adım atıldı. Şu anda seri üretime hazır. Bunu İzmir üretmek istemez mi? Manisa, Gaziantep bu işe çok hevesli. İnanın dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar 'Birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok" dedi.



Yerli helikopter, yerli otomobil ve yerli tanktan sonra şimdi de yerli ve milli traktör için müjde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Pakdemirli, bir süredir üzerinden çalışılan elektrikli traktörün prototipini kısa sürede hazırladıklarını ifade ederek, İzmirli iş adamlarına kendi kullandığı traktörün videosunu izletti ve iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu. Ege Sanayici İşİnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'de düzenlenen Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Konferansı'nın açılışında konuşan Pakdemirli, şöyle dedi: “Elektrikli traktörümüz şu anda seri üretime hazır. 8 saat tek şarjla çalışacak. 7 ila 10 liralık bir şarjla 8 saat boyunca köylüye, üreticiye, çiftçiye hizmet verecek. Yaşlı traktörlerden kurtulacağız. Bunu İzmir üretmek istemez mi? Manisa, Gaziantep bu işe çok hevesli. İnanın dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar Birlikte üretim yapalım.' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."



Samana muhtaç değiliz



Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarım alanında geleceğe yönelik zor bir ev ödevi bulunduğunu, bu ödevin siyaset üstü bir uzlaşmayla, hep beraber gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda muhalefetin eleştirilerine dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye samana muhtaç değil. Türkiye buğdaya muhtaç değil. İki günde bir muhalefet partileri diyor 'Türkiye'yi samana muhtaç ettiler.' İthal edilen saman 10 binde 4. İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz? Buğdayda üretimimiz ve tüketimiz birbirine yakın. Hatta fazlamız var. Peki neden ithalat yapıyoruz? Makarna, un fabrikalarının dahilde işleme rejimiyle aldıkları ürünlerin rakamlarıdır bunlar. Her gün tarımı ağzımızda sakız gibi çiğneyerek tarımla ilgili başarıya ulaşamayız" diye konuştu.



Tarımda farkındalık



Açılışta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri ise dernek olarak sürdürülebilirlik konusuna verdikleri öneme değinerek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmakta sadece hükümetlere değil, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm topluma ayrı ayrı önemli roller düştüğünün altını çizdi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise öncelikle kaynak israfının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Ülke olarak son dönemde tarım alanlarının yüzde 8’inin kaybedildiğini anlatan Kestelli, “Gıdanın yüzde 30’u çöpe gidiyor. Sadece üretim, verim ve kalite artışına odaklanma yeterli değil” dedi.



Tarımda Sürdürülebilirlik Paneli



Açılış konuşmalarının ardından “Tarımda Sürdürülebilirlik” başlıklı oturumda; Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, OECD/BIAC Tarım ve Gıda Komitesi Başkanı Metin Akman ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, sürdürülebilirlik alanındaki çalışma ve görüşlerini paylaştılar.



Diren: İyi tarım için 10 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık



Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, faaliyet alanlarındaki değer zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirterek, tarımda dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Diren, şunları söyledi:

“2014 yılından bu yana, Sürdürülebilir Tütün Üretimi ve İyi Tarım Uygulamalarını desteklemek amacıyla 10 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Türkiye’de ve dünyada oryantal tütün alanında sertifikalı, ilk Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni kurduk. İzmir Torbalı’daki merkezimizde, makineli hasat, farklı kurutma teknikleri ve yeni oryantal tütün çeşitleri geliştirdik. Oryantal tütün tedarikçilerimizle birlikte başlattığımız ‘Toprak Verimliliği Haritası’ projemiz ile tütün çiftçimize; toprak verimliliğini korumak ve tarımda kalite artışı sağlamak konularında destek oluyoruz. Dijital tarım uygulamaları ve teknoloji ile bir yandan tarımda verimliliği, kaliteyi artırmayı hedeflerken, bir yandan da çiftçimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”