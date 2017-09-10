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8. Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi

- Romanya'da düzenlenen kongrede, Balkan coğrafyasıyla Türk dünyası arasında zayıflayan akademik, kültürel, tarihsel, folklorik, ekonomik ve sanatsal alanlardaki iş birliklerini güçlendirmenin yolları ele alındı

8. Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi

BÜKREŞ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle 8. Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi düzenlendi.

Romanya'nın Köstence şehrinde Ovidius Üniversitesi'nde 6 Eylül'de Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Bükreş Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, Ovidius Üniversitesi Rektör Yardımcısı Diane Vancea, Ovidius Üniversitesi Tarih ve Siyasi Bilimler Fakültesi Dekanı Emanuel Plopeanu'nun katılımıyla başlayan kongrede, Balkan dünyasından 200 akademisyen yer aldı.

TİKA desteğiyle, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi ve Ovidius Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kongrede, Balkan coğrafyasıyla Türk dünyası arasında zayıflayan akademik, kültürel, tarihsel, folklorik, ekonomik ve sanatsal alanlardaki iş birliklerini güçlendirmenin yolları ele alındı.

Kongre kapsamında katılımcılar, Babadağ'da bulunan Sarı Saltuk Mezarı'nda düzenlenen anma etkinliğine iştirak etti, Bükreş'te bulunan Osmanlı Mezarlığı'na ziyarette bulundu.





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