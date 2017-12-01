İSTANBUL (AA) - 8. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Beyoğlu Tünel'de toplanan bir grup engelli, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

Tünel'de toplanan grup, "Bir Düş Kuruyoruz, Barikatsız Bir Dünya İçin" yazılı pankart açarak, "Engelli olmak kusur değildir", "Barikatları yıkmak için", "Anlıyor musunuz?", "Hayat ne renk?" yazılı dövizler taşıdı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı müzik atölyesi öğrencileri, davul şovu gösterisi sundu. Daha sonra konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 4 günlük bir program hazırladıklarını söyledi.

Çağırıcı, yıl boyunca engellilerle birlikte olduklarını ifade ederek, onları çok sevdiklerini dile getirdi.

Engelli vatandaşların mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu kaydeden Çağırıcı, farklı bir etkinlikte onlarla bir arada bulunduklarını aktardı.

Lokman Çağırıcı, programın, festival kapsamında engellilerle bu sabah film izleyerek başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi de Taksim'deyiz. Dikkat çekmek, toplumdaki duyarlılığın arttırılması adına bir etkinlik. Mutlaka engelli olmadan, engeli olmadan onları anlayabilmemiz gerekiyor. Toplumun huzuru ve mutluluğunu hedefliyorsak ki huzurlu toplum, mutlu yuva hedefimiz. Bireysel anlamdaki mutluluğu ve huzuru hedeflememiz gerekiyor. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, engellisiyle mutlu bir aile ile ancak huzurlu bir toplumu oluşturabiliriz."

Engellilere, acıma duygusuyla bakmamak gerektiğini belirten Çağırıcı, kendilerinin ne kadar yaşama hakkı ve özgürlükleri varsa, aynı hak ve özgürlüğe, onların da sahip olduğunu bilerek çalışmak gerektiğini vurguladı.

Lokman Çağırıcı, toplum bireylerinin de aynı duyarlılık ve hassasiyette olması gerektiğini anlatarak, insan ve kul hakkının herkes için geçerli olduğunu kaydetti.

Bedensel engelli Murat Öz (32) de buraya normal şartlarda birçok engellinin tek başına gelmekte zorlandığını ifade ederek, Çağırıcı'nın vesilesiyle engelli sorunlarını dile getirmek için geldiklerini söyledi.

Etkinlikte sadece ortopedik engellilerin bulunmadığına dikkati çeken Öz, "Görme ve işitme engelli, down sendromlu, otistik çocuklar ve ben. Bedensel engelli arkadaşlarımız var." ifadesini kullandı.

Grup, konuşmaların ardından İstiklal Caddesi'nde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

Bu arada, görme engellilerle empati kurabilmek için gözlerine göz bandı takan Çağırıcı, bir süre gözleri kapalı yürüdü.

Etkinliğe, engelliler ve aileleri katıldı.