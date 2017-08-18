KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi'nce düzenlenen "8. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği ve Çalıştayı" başladı.

Kumaş artıklarının birleştirilmesiyle, kıyafetten masa örtüsüne kadar el işi ürünlerinin hazırlandığı kırkyama yöntemi hakkında bilgi ve beceri paylaşımı amacıyla düzenlenen şenlik kapsamında, Değirmendere'de çalıştay düzenlendi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, çalıştayın başarısının stantlar gezildiğinde görülebileceğini belirterek, 8 ülkeden yabancı sanatçıların da etkinlikte yer aldığını söyledi.

Sanatçıların kendi yaptığı çalışmaların sergilendiğini aktaran Ellibeş, ilçede sanat alanında önemli etkinliklerin yıl boyunca devam ettiğini kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da etkinliğin ortaya çıkışında yaratıcı ve tasarlayıcı değerli sanatçıların olduğunu dile getirdi.

Gelecek kuşakların yapılan bu etkinliğin değerini anlayacağına işaret eden Oğuz, "Kültürümüz yok olmasın, dünyadaki çeşitliliğimiz kaybolmasın, bu çeşitlilik içerisinde ahenkli ve zevkli bir gelecek kuralım, diye çalışıyoruz. Kültürümüzün, annelerimizin sandıklarında olduğunu ve bu sandıklar yanıp kültürümüzün yok oluşunu fark ettiğimizde telaşa düştük. Şimdi yeniden pek çok şeyi inşa etmek ve canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Katılımcıların stantlarda ürünlerini sergilediği ve atölye çalışmalarının yapıldığı şenlik, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.