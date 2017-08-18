Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

"8. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği ve Çalıştayı"

- Kocaeli'de düzenlenen şenliğe 8 ülkeden 88 sanatçı katılıyor

KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi'nce düzenlenen "8. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği ve Çalıştayı" başladı.

Kumaş artıklarının birleştirilmesiyle, kıyafetten masa örtüsüne kadar el işi ürünlerinin hazırlandığı kırkyama yöntemi hakkında bilgi ve beceri paylaşımı amacıyla düzenlenen şenlik kapsamında, Değirmendere'de çalıştay düzenlendi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, çalıştayın başarısının stantlar gezildiğinde görülebileceğini belirterek, 8 ülkeden yabancı sanatçıların da etkinlikte yer aldığını söyledi.

Sanatçıların kendi yaptığı çalışmaların sergilendiğini aktaran Ellibeş, ilçede sanat alanında önemli etkinliklerin yıl boyunca devam ettiğini kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da etkinliğin ortaya çıkışında yaratıcı ve tasarlayıcı değerli sanatçıların olduğunu dile getirdi.

Gelecek kuşakların yapılan bu etkinliğin değerini anlayacağına işaret eden Oğuz, "Kültürümüz yok olmasın, dünyadaki çeşitliliğimiz kaybolmasın, bu çeşitlilik içerisinde ahenkli ve zevkli bir gelecek kuralım, diye çalışıyoruz. Kültürümüzün, annelerimizin sandıklarında olduğunu ve bu sandıklar yanıp kültürümüzün yok oluşunu fark ettiğimizde telaşa düştük. Şimdi yeniden pek çok şeyi inşa etmek ve canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Katılımcıların stantlarda ürünlerini sergilediği ve atölye çalışmalarının yapıldığı şenlik, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
40 Yama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5