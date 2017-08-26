VAN (AA) - Van'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 8. Van Denizi Su Sporları Festivali başladı.

Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'ndeki etkinlik öncesinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan Vali Vekili Sinan Aslan, Van Gölü'nde sporun yaygınlaşmasının bölge için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan ve terör belasından uzak tutmak olduğunu söyledi.

"Bu tür festivallerin amacı, doğumuzu ve Vanımızı, terörle gündeme gelmesinden ziyade çok güzel festivallerle ve gençlerimizle duyurmaktır" diyen Aslan, "Özellikle bu ve bunun gibi festivaller, ilimizin adını toplumsal ayrıştırmalar üzerinden oluşturulan algıları bertaraf etmektedir. Her kesimden vatandaşların katılımıyla milli birlik ve beraberliğimize en güzel hizmeti etmektedir." ifadesini kullandı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de gençleri sporla buluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu yıl su sporlarında büyük bir coşku ve katılım olduğunu belirten Çiçekli, "4 yıldır bu şehirde yaşıyorum bu tür faaliyetleri hiç görmedik. Nerede bir bölücülük, nerede bir milletin ve devletin içerisine tefrika sokma bu tarz faaliyetlerin içerisinde gördük. Ama bugün mutluyuz ve coşkuluyuz. Bugün milletimizin şehirlerimizin ve devletimizin hep birlikte bu coşkuyu yaşayarak bir arada bu etkinlikleri yapmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.

Türkiye Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise sporun birleştirici bir güç olduğunu söyledi.

Federasyon olarak ülkenin her yerinde faaliyet yapacak durumda olduklarını belirten Kabakçı, "Şu anda burada 9 ilden 70 yelken sporcusuyla yarışlara katılacağız. Biz burada çok iyi ve kaliteli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gerek ulusal gerekse de uluslararası müsabakaların Van'da yapılması için alt yapı çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Van ve çevre illerden plaj voleybolu, plaj futbolu, kano, kürek, yelken ve yüzme dallarından 93 takımdan oluşan 350 sporcunun katıldığı festival yarışlarına geçildi.

Festival kapsamında Antalya'dan gelen IATI Jetski Team sporcusu Ali Komşusu'nun, flyboard ve jetski gösterisi ilgiyle izlendi.