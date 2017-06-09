800 yıldır sabah namazlarında Yasin okuyorlar

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin yaklaşık 800 yıl önce başlattığı ve vasiyet ettiği sabah namazlarında Yasin Suresi okunması geleneği, vakfettiği camide devam ettiriliyor.

İmaret Camisi'nde yüzyıllardır sürdürülen geleneği, 5 yıldır din görevlileri Oğuzhan Kaya ve Ömer Olgun yerine getiriyor. Tayini çıkıp gidenler, Süleyman Türkmani'nin vasiyetini kendilerinden sonra gelenlere hatırlatarak geleneğin yüzyıllardır sürmesine vesile oluyor. Din görevlilerinin her gün sabah namazı sonrasında Yasin Suresi okumasına cami cemaati de yoğun ilgi gösteriyor.

Cami imam hatibi Oğuzhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1314 yılında Horasan'da doğan İslam alimi Sülayman Türkmani'nin 1224 yılında 14 yaşındayken Konya'ya gelerek Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin talebesi olduğunu, daha sonra Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından Mevlevilik tarikatını yayması için Kırşehir'e gönderdiğini söyledi.

Türkmani'nin burada vakıf hizmetlerine ağırlık verdiğini ve bir de vasiyet yazdığını anlatan Kaya, bu vasiyette daha sonra camiye dönüştürülen vakıf binasında her sabah namazında Yasin Suresi'nin okunmasının bulunduğunu dile getirdi.

Kaya, yaklaşık 5 yıl önce İmaret Camisi'ne tayin edildiğinde giden görevlinin kendisine ilk olarak Sülayman Türkmani'nin her sabah namazı sonrasında Yasin Suresi okunması vasiyetini hatırlattığını söyledi.

Diğer görevli arkadaşı Ömer Olgun ile 5 yıldır bu geleneği sürdürdüklerini belirten Kaya, geleneğin kendilerinden önce de yüz yıllardır aksatılmadan devam ettirildiğini öğrendiğini aktardı.

- 5 yıldır aynı din görevlileri sürdürüyor

Vatandaşların bu geleneğe ilgi duyduğuna işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Şeyh Süleyman Türkmani, Kırşehir'e geldikten sonra bu caminin de içinde olduğu imareti kuruyor. Türbesi de caminin yan tarafındadır. Daha sonra burası cami halini alıyor. Süleyman Türkmani Hazretleri'nin bir vasiyeti var. Burada her sabah namazında Yasin Suresi'nin okunmasını istiyor. 5 yıldır her sabah namazında Yasin Suresini okuyoruz. 800 yıllık geleneği burada olduğumuz sürece devam ettireceğiz. Daha sonra gelecek olanlara da bu tavsiyeyi ileteceğiz. İnşallah onlar da devam ettirir."

Din görevlisi Ömer Olgun da İmaret Camisi'nde görev yapmanın kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğine değinerek, "Süleyman Türkmani Hazretleri'nin burada olması ayrı bir nimet. Vasiyetini yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimizde hocalarımız bu gelenekten bahsettiler ve devam etmemizi istediler. Her sabah namazında Yasin Suresi okuyoruz. İnşallah bundan sonra da hep devam edeceğiz. Ayrı bir manevi hava içerisinde hem ramazanımız hem de günlerimiz geçiyor." ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden Mahmut Durmaz ise vasiyetten haberdar olduğu günden itibaren sabah namazlarından sonra Yasin Suresi okunuşunu takip etmeye çalıştığını söyledi.

Durmaz, "Ramazanda cemaat de çok kalabalık. Sabah da kalabalık oluyor. Yasinler okunuyor, hatimler indiriliyor. Çok mutluluyuz bu manevi atmosferden." dedi.