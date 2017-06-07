ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde korsan kitap ve DVD satışının önlenmesi amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Bandrol 3 Operasyonu"nda, 258 bin 253 korsan materyal ele geçirildi. Korsan iş yaptığı tespit edilen 81 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde fikri mülkiyet haklarının korunması kapsamında korsan kitap ve DVD satışının önlenmesine yönelik 24 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde 81 ilde "Bandrol 3 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 13 bin 90'ı bandrolsüz kitap, 662'si usulsüz bandrollü kitap, 87 bin 261'i bandrolsüz oyun ve film DVD'si, 157 bin 240'ı DVD kartoneti olmak üzere 258 bin 253 korsan materyal ele geçirildi. Korsan iş yaptığı belirlenen 81 kişiye de yasal işlem uygulandı.

Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 50 bin lira olduğu belirtildi.

Türk polis teşkilatının, korsanla mücadelede bugüne kadar gösterdiği başarıyı, aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği de bildirildi.