81 ilde başlayacak

Konuyu gündemlerinde tutmaya kararlı olduklarını açıklayan Bakan Pakdemirli 81 ilde 6 gün boyunca sürecek gıda denetimlerini başlattı. Öte yandan bir de WhatsApp hattı açılacağını duyuran Pakdemirli "vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda denetimi yapacak. Denetimler 6 gün boyunca sürecek.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" dedi.

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Bakan Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.