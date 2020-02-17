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81 ilde başlayacak

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etmişti.

81 ilde başlayacak
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Konuyu gündemlerinde tutmaya kararlı olduklarını açıklayan Bakan Pakdemirli 81 ilde 6 gün boyunca sürecek gıda denetimlerini başlattı. Öte yandan bir de WhatsApp hattı açılacağını duyuran Pakdemirli "vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda denetimi yapacak. Denetimler 6 gün boyunca sürecek.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" dedi.

Bakanlık hileli ürünleri tek tek ifşa etti!

Bakan Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve OrmanGıdaBekir Pakdemirli
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