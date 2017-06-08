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81 ildeki hırsızlık şüphelilerine yönelik uygulama

- Türkiye genelinde, 8 bin 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 479 şüpheli yakalandı

81 ildeki hırsızlık şüphelilerine yönelik uygulama

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde hırsızlık suçundan arananlara yönelik 8 bin 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 479 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2 bin 200 ekipte görevli 8 bin 400 polisin katılımıyla hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 81 ilde sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda, 2 bin 137 ikamette arama yapıldı.

Operasyonlarda, hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 479 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kilo 84 gram esrar ele geçirildi.

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