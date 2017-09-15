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81 ildeki "Narko Sokak-3" operasyonu

- Türkiye genelindeki operasyonda 60 bin 364 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, aranan 100 şüpheli yakalandı, suç unsuruna rastlanan 60 kişi gözaltına alındı - Operasyonda 2 kilo 203 gram esrar, 176 gram eroin, 89 gram kokain ve 67 gram sentetik kannabionid ele geçirildi

81 ildeki

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko Sokak-3" operasyonunda 60 bin 364 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, aranan 100 şüpheli yakalandı, suç unsuruna rastlanan 60 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yoğun uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen noktalarda 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatlerinde "Narko Sokak 3" operasyonu düzenlendi.

15 bin 53 personelin katılımıyla 81 ildeki bin 111 noktada düzenlenen eş zamanlı operasyonda 188 dedektör köpek ve 25 hava aracı kullanıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve ilgili daire başkanları, operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden takip etti.

60 bin 364 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı operasyonda aranan 100 şüpheli yakalandı, suç unsuruna rastlanan 60 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 20 ikametgah, 2 bin 448 iş yeri ve 19 bin 429 araçta arama yapıldı.

Aramalarda 176,70 gram eroin, 2 kilo 203 gram esrar, 89,18 gram kokain, 67,67 gram sentetik kannabinoid, 70 kök Hint keneviri, 362 ekstazi, 204 sentetik ecza, 4 captagon, 330,19 gram metamfetamin, 3,05 gram afyon sakızı, bin litre kaçak akaryakıt, 380 paket kaçak sigara ve 122 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 8 tabanca, 13 av tüfeği, bir molotof, 261 mermi, 30 kesici-delici alet ve 17 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 358 sürücüye 517 bin 207 lira cezai işlem uygulandı, 75 araç trafikten men edildi.

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Emniyet Genel MüdürlüğüNarko Sokak-3Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
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