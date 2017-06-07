82 yıllık mini traktör pancar motoruyla hayata döndü

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da yıllardır atıl halde kalan, motoru değiştirildikten sonra tekrar çalışır hale getirilen 1935 model mini traktör, yeniden tarlaya döndü.

Eski Sanayide motor ustası olarak çalışan Turan Ertürk'ün (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayide bir arkadaşının hurda olarak atıl halde bulduğu mini traktörü kendisine getirerek, tamir etmesini istediğini söyledi.

Yaptıkları ilk incelemede traktörün motorunda arıza olduğunu belirlediğini ifade eden Ertürk, tamir için gerekli parçaları bulmak amacıyla Almanya'da bulunan fabrikasıyla iletişime geçtiğini kaydetti. Ertürk, fabrikada parçaların bulunduğunu ancak bin 800 lira fiyatı olduğunun iletildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O parçaları almaya gücümüz yetmedi. Tuttuk, motoru söktük. Pancar motorunu traktörün üzerine monte ettik. Motoru kendim için satın aldım. Modelini bilmiyorduk. Alman bir arkadaşımızdan rica ettik, tarihini okudu, 1935 model olduğunu söyledi. Şu anda motorumuz çalışır halde görev yapmaktadır."

- "Modeli bu mu? Benden de yaşlı" şaşkınlığı

Motor ustası Ertürk, traktörün motoru hariç her parçasının orijinal olduğunu vurgulayarak, 1935 model olduğunu görenlerin de şaşkınlık yaşadığını belirtti. Sanayiye gelen bazı kişilerin traktörü gördükleri zaman "Modeli bu mu? Benden de yaşlı." şeklinde şaşkınlıklarını ifade ettiğini anlatan Ertürk, "Traktörün kilometresi sıfırdır. Yemin etsem başım ağrımaz, çünkü kilometre saatimiz yoktur. Bu modellerde saat bulunmamaktadır. Makinemiz çok güzeldir." dedi.

Ertürk, mini traktörü tamirden sonra satılığa çıkardığını ve sanayide çalışan bir arkadaşına 5 bin lira karşılığında sattığını kaydetti.

Traktörü satın alan Erhan Önal da traktörü Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası'nda bulunan yayla evine getirdiğini söyledi. Traktörü ağaçların arasından çift sürmek için satın aldığını dile getiren Önal, "Gayet de güzel, hoş. Seviyorum motoru. Çalışır bir durumda, kullandık. 1935 model olunca ailede 'Aaa çok eskiymiş' şeklinde tepkiler geldi. Ama yürürü, çalışırı çok iyi durumda." diye konuştu.

Önal, çiftçi olmadığını, sadece hafta sonları stres atmak için yaylaya geldiğini sözlerine ekledi.