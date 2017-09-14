84 yaşındaki marangozun meslek aşkı

SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Siirt'te Hüseyin Yeşilkök, İstanbul'da tanıştığı Rum asıllı marangoz ustasının yanında öğrendiği ve 59 yıldır sürdürdüğü mesleğini çocuklarıyla yaşatacak.

Siirt'ten 1958 yılında vatani görevini yapmak üzere İstanbul'a giden Yeşilkök (84), askerlik hizmetinin ardından İstanbul'da çalışmaya karar verdi. Rum asıllı marangoz ustasının yanında çalışmaya başlayan Yeşilkök, başarısı ve yeteneğiyle ustasının dikkatini çekti.

Mesleği öğrendikten sonra Siirt'e dönen Yeşilkök, açtığı iş yerinde marangozluğu sürdürdü.

Zamanla mesleğinde ilerleyen ve kentte aranılan bir usta olan 8 çocuk babası Yeşilkök, 26 yıl boyunca Marangozcular Odası Başkanlığı görevini sürdürdü.

İlerlemiş yaşına rağmen 59 yıl mesleğine devam eden, minber, işlemeli sanatsal kapılar yapan Yeşilkök, marangozluğu çocuklarının sürdürecek olmasından mutluluk duyuyor.

- "İşimin hakkını veriyordum"

Yeşilkök AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bugünlere getiren en önemli ilkesinin meslek hayatında doğruluktan ödün vermemek olduğunu söyledi.

İstanbul'da deneme amaçlı başladığı işi başarıyla sürdürdüğünü dile getiren Yeşilkök, şunları dile getirdi:

"Rum asıllı ustam beni bir fabrikaya götürüp tezgahın başına oturttu. Elime tutuşturduğu 4 metrelik tahtayı rendelememi istedi. Arada gelip, bakıyordu. Beğendiğinde kafasını sallıyordu. 3 işçisi daha vardı. Ertesi gün gelip bana, 'Sen de bizimle çalış.' dedi. İşimin hakkını veriyordum. Artık beni bırakmadı, yevmiyemi de yükseltti."

Mesleğini annesine döneceğine dair verdiği söz üzerine Siirt'te sürdürdüğünü dile getiren Yeşilkök, bir iş yeri açtığını ve evlendiğini belirtti.

Marangozcular Odası Başkanı olarak da görev yaptığını aktaran Yeşilkök, minber, ahşap oyma işlemeli kapılar yaptığını, 84 yaşında olmasına rağmen camiler için gelen işleri yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Zor süreçler de yaşadığını anlatan Yeşilkök, "İş yerim yandı. Borçları ödemek için evimi sattım. Bir daha da ev sahibi olamadım. Artık sadece geçimimizi sağlayabiliyorum. Kiracıyım ama yine de şükürler olsun işimi yapıyorum. Bugüne kadar 20 kişi yanımda yetişti. Bana gelip, 'Ustam merhaba.' dediklerinde tanıyamıyordum." diye konuştu.

- Boynuz kulağı geçti

Mesleğini çocuklarına da öğrettiğini anlatan Yeşilkök, onların da bu işe ilgili olduğunu söyledi.

"Siirt’teki marangozlar, bazı yapamadıkları işleri bana getiriyor. Yaşım gücüme engel ama sanatıma değil. Çocuklarım da yanımda yetişti. Büyük oğlum benden daha büyük bir usta oldu. Ayrıca 3 oğlum daha bu işi öğreniyor" ifadelerini kullanan Yeşilkök, işini çocuklarının sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yusuf Yeşilkök de 7 yaşındayken babasının yanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatarak, "Kapı, cami işleri hepsini yapabiliyorum ancak babam gibi usta tanımıyorum. Yaşının ilerlemesine rağmen bize işi öğretiyor, ustalık ve babalık yapıyor." sözlerine yer verdi.