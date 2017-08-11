"8,5 milyon yıl önceki canlıların fosillerini bulduk"

ÇANKIRI (AA) - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çankırı'da yürütülen Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazılarına ilişkin, "Burada 8,5 milyon yıl önce yaşamını devam ettirmiş olan pek çok canlıya ait fosil buluntuları ele geçiriyoruz." dedi.

"Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu sezon planlanan kazı çalışmaları sürüyor. DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol başkanlığında yürütülen kazılar, bu yıl 15 öğrenci, 4 araştırma görevlisi ve 2 öğretim üyesiyle gerçekleştiriliyor.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlığında 17 yıldır devam eden kazı çalışmalarının bu yılki bölümüne 20 gün önce başladıklarını söyledi.

Bölgenin isminin "Çorak Yerler" olmasına rağmen geçmiş zamanlarda oldukça sulak, ormanlık ve otlak alanlar bulunduğunu anlatan Erol, "Şimdiye kadar yaptığımız kazılarda 25'in üzerinde türle karşılaştık. Burada 8,5 milyon yıl önce yaşamını devam ettirmiş pek çok canlıya ait fosil buluntuları ele geçiriyoruz." dedi.

- "Bölgenin çok gizemli bir yapısı var"

Kazılarda her geçen gün farklı ve özel fosillere ulaştıklarını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Bölgenin çok gizemli bir yapısı var. Her geçen gün keyifle 'Yeni bir türe ulaşabilir miyiz' diye çalışıyoruz. Bugüne kadar bölgeden gergedangiller, filgiller, atların o dönemki türleri, etçillerden 6 farklı türe ait fosil bulduk. Su samuru, oklu kirpi, domuz, gergedan, fil, zürafa, geyik, ceylan ve gergedangillerin atasını oluşturan çok iri bir hayvana ait fosillere rastladık."

Bölgeden bugüne kadar numaralandırılmış 3 bin 500 civarında fosil çıkardıklarını aktaran Erol, türlerini tayin edebilecekleri parçalara numara verdiklerini, onun dışında atık topraklar içinde önemli fosilleri de numarasız toplayabildiklerini anlattı.

Erol, kazı çalışmalarını 25 Ağustos'a kadar devam ettireceklerini, eylül ayının sonuna kadar da müze ve depo çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.