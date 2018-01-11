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85 yaşında sokaklarda tespih satıyor

- Kırşehir'de 85 yaşında olmasına rağmen 30 yıldır sokaklarda tespih satan Murat Şaşmaz, buradan elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı yapıyor - Şaşmaz: "Oyun, kumar, içki, sigara bilmem. Bunları yapmamak için tespih satmaya başladım. Hacca gittim, tespihin parasıyla. 2 daire aldım. Her şeyi başardım"

85 yaşında sokaklarda tespih satıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden 85 yaşındaki Murat Şaşmaz, sokaklarda tespih satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinden emekli olan ve 30 yıldır arta kalan zamanlarında sokaklarda tespih satmaya devam eden Şaşmaz, maddi durumu iyi olmasına rağmen severek yaptığı bu işi sürdürüyor.

Şaşmaz, AA muhabirine, gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisine girdiğini ve buradan emekli olduğunu söyledi.

Çalıştığı işlerde ek gelir elde etmek için sokaklarda tespih sattığını anlatan Şaşmaz, kazancıyla daireler alarak kiraya verdiğini, maddi durumunun da iyi olduğunu dile getirdi.

Çalışmayı çok sevdiğini ve 85 yaşında olmasına rağmen tespih satmaya devam ettiğini aktaran 5 çocuk babası Şaşmaz, "Emekli oldum. Oyun, kumar, içki, sigara bilmem. Bunları yapmamak için tespih satmaya başladım. Hacca gittim, tespihin parasıyla. 2 daire aldım. Her şeyi başardım." dedi.

Geçen sene geçirdiği trafik kazasında 50 gün komada kaldığını aktaran Şaşmaz, sağlığına kavuşunca çalışmaya devam etmek için Allah'a söz verdiğini, bu sözünü yerine getirmek için de her gün çalışmayı sürdürdüğünü dile getirerek, "Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Hastaneden çıkınca Allah'a söz verdim. Ölene kadar gücüm yettiğince çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

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