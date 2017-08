86. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreni

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile bölgesel iş birliğini güçlendirdiklerini belirterek, "Bunlardan bir tanesi de Suriye'dir. Suriye üzerinde Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliği bugün bir nebze olsa ateşkesin sağlanması konusunda adımların atılmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Rusya'ya da bu bölgesel iş birliği için ayrıca çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bu yıl 86'ıncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapılan açılış törenindeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileterek başladı.

86. İEF'de dünyanın her yerinden gelen değerli dostlarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Her yönüyle Türkiye kokan, her köşesinde tarihimizden ve kültürümüzden esintiler barındıran 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış coşkusunu bizlerle paylaştığınız için böylesine önemli bir fuarın 86 yıldır güçlenerek devam etmesine katkı sağladığınız için her birinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fuarın düzenlenmesinde katkı sağlayan tüm yetkililere, kurumlara ve katılımcılara da şükranlarını ileten Çavuşoğlu, liman ve ticaret kenti İzmir'in, dışa açık yapısıyla uygarlıkların beşiği olduğunu, farklı kültür ve dinlerin bu şehirde barış içinde yaşadığını söyledi.

Akdeniz ve Karadeniz geçişi üzerinde yer alan İzmir'in Anadolu'nun verimli topraklarından beslendiğine işaret eden Çavuşoğlu, bölgenin aynı zamanda üretim ve ticaret merkezi, İEF'in de önemli ticaret bağlantılarının mekanizmalarından biri olduğunu dile getirdi.

İzmir'de çok önemli bir ticaret hacmi ve potansiyeli bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu hacmi fuar ve çalışmalarla artırmayı, kenti hak ettiği gibi Doğu Akdeniz'in iş ve ticaret merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kentin, "Doğu Akdeniz'de serbest ticaret alanı" haline gelmesini istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, İEF'in sadece ticaret etkinliği değil aynı zamanda bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

- "Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendireceğiz"

86. İEF'de 26 farklı ülkeden, değişik kıtalardan dostlarla buluştuklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Buraya gelen dostlarımızla yaptığımız temaslarla ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendireceğiz. Siyasi, ekonomik ilişkilerimizi, her alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Fuarda her yıl bir ortak ülke belirlendiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Rusya Federasyonu'nun bu yılki fuara ortak ülke olarak katılması esasen Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geldiği noktanın göstergesidir. Soçi ziyaretimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın bu fuara ortak ülke olarak katılması konusunda nihai kararı birlikte verdiler." dedi.

Ekonomik ilişkilerin yanı sıra Rusya ile siyasi ilişkileri de en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rusya ile bölgesel iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Suriye'dir. Suriye üzerinde Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliği bugün bir nebze olsa ateşkesin sağlanması konusunda adımların atılmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Rusya'ya da bu bölgesel iş birliği için ayrıca çok teşekkür ediyoruz."

- İnovasyon ve enerji

Bakan Çavuşoğlu, 86. İEF'in odak noktasının inovasyon ve enerji olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlarla, yaptığı hamlelerle enerji konusunda çok önemli bir ülke haline geldiğini, enerji konusunda çok önemli kongrelere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin doğalgazı ve petrolü olmamasına rağmen enerji konusunda önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Rusya enerji konusunda bizim çok önemli bir ortağımızdır." dedi.

Fuarın sadece enerji ve inovasyon konusunda değil diğer alanlarda da önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle Türk Eximbank kredileri konusunda önemli toplantılar yapıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Türk Eximbank'ın kapasitesini güçlendirerek, başka ülkelerdeki iş adamlarına fırsatlar yaratmak, ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Fuar kapsamında çalışmalarını takdirle izlediği sanayi odası, ticaret odası ve Ege İhracatçı Birliklerine teşekkür eden Çavuşoğlu, 86. İEF'in başarılı geçmesini diledi.