"9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu" sona erdi

HALIFAX (AA) - Kanada'nın Halifax kentinde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılımıyla gerçekleşen "9'uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu" sona erdi. Uluslararası boyutta güvenlik alanında önemli bir organizasyon olarak kabul edilen forumda, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı ve sonrasındaki gelişmeler de gündeme geldi.

AB Bakanı Çelik ve Orgeneral Akar'ın da konuşmalar yaptığı foruma, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı ve sonrasındaki gelişmeler damgasını vurdu.

Etkinliğin katılımcıları arasındaki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orgeneral Akar ile program dışında yaptığı görüşmede, yaşanan olay için özür diledi.

Forumda, "Barış, Refah, İlke: Hangi Amaçla Korunmalı?", "Sermayenin Silah Olarak Kullanılması: Bir Kuşak, Bir Yol", "Barışın Sağlanmasında Kadının Rolü", "Rusya ile Yakınlaşma: Putin Sonrasına Hazırlık", "Uydu Orduları: Uzaydaki Yarış", "Ortadoğu'nun Yeniden İnşası" ve "İklim Değişikliği" konulu oturumlar düzenlendi.