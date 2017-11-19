Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

"9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu" sona erdi

- Kanada'nın Halifax kentindeki foruma, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı ve sonrasındaki gelişmeler damgasını vurdu - Foruma, Türkiye'den AB Bakanı Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar katıldı

HALIFAX (AA) - Kanada'nın Halifax kentinde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılımıyla gerçekleşen "9'uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu" sona erdi. Uluslararası boyutta güvenlik alanında önemli bir organizasyon olarak kabul edilen forumda, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı ve sonrasındaki gelişmeler de gündeme geldi.

AB Bakanı Çelik ve Orgeneral Akar'ın da konuşmalar yaptığı foruma, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı ve sonrasındaki gelişmeler damgasını vurdu.

Etkinliğin katılımcıları arasındaki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orgeneral Akar ile program dışında yaptığı görüşmede, yaşanan olay için özür diledi.

Forumda, "Barış, Refah, İlke: Hangi Amaçla Korunmalı?", "Sermayenin Silah Olarak Kullanılması: Bir Kuşak, Bir Yol", "Barışın Sağlanmasında Kadının Rolü", "Rusya ile Yakınlaşma: Putin Sonrasına Hazırlık", "Uydu Orduları: Uzaydaki Yarış", "Ortadoğu'nun Yeniden İnşası" ve "İklim Değişikliği" konulu oturumlar düzenlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
9. Halifax Uluslararası Güvenlik ForumuHalifax
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5