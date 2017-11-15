"9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi" Ordu'da yapılacak

ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 1975'te başlatılan Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin 9'uncusu Ordu'da yapılacak.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde yapılacak kongrenin, 20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) gerçekleştirileceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü bilgisini veren Yavuz, "Kongrede elde edilen veriler, Kültür ve Turizm Bakanlığının Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'nde kayıt altına alınarak, hem bakanlığın halk kültürü alanındaki sergi, yayın, bilimsel toplantılar tanıtım çalışmalarında kullanılmakta, hem de merkezden yararlanmak isteyen, bilim adamı, uzman ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır." dedi.

Bu tür kongrelerin Türk halk kültürünün derlenmesi için önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Türk halk kültürü kavramı, çok geniş bir coğrafyada, binlerce yıldan bu yana toplumların belleğinden süzülerek aktarılan bilgi, beceri ve eserleri kapsayan oldukça zengin bir alanı ifade etmektedir. Böyle zengin bir alana dair verilerin derlenmesi, incelenmesi ve sunulması ve disiplinler arası kapsamlı çalışmalar çözümlemelerle gerçekleştirilmektedir. Bu çözümlemelere konuyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılar önemli katkı sağlamaktadır."

Kongrenin, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler camiasında önemli bir yeri olduğunu da dile getiren Yavuz, "Düzenlenen ilk kongreden bu yana, Türk Halk Kültürü araştırmalarına dair verilen ilgili bilim dallarının yöntemleriyle ve disiplinler arası yaklaşımlarla derli toplu olarak ele alınması, bir arada tartışılmasına olanak sağlanması ve ilgililerin, kamuoyunun dikkatine sunulması bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir." şeklinde konuştu.

Yavuz, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin Ordu'da yapılmasını sağlayan Bakan Kurtulmuş'a da teşekkür etti.

Vali Yavuz, kongreye 332'si yurt içinden, 64'ü yurt dışından olmak üzere toplam 396 başvuru olduğunu, yapılan değerlendirme sonucunda 205 bildirinin kabul gördüğünü, kongrede sunulacak bildirilerin 170 tanesinin Türkiye'den, 35 tanesinin ise yurt dışından oluştuğunu sözlerine ekledi.

- İlki 1975'te yapıldı

İlki 1975'te yapılan ve 1981'den itibaren bir takvime bağlanarak, beş yılda bir düzenlenmeye başlanan ve bu anlamda geleneksel hale gelen kongrelerin 8'incisi 2011'de İzmir'de gerçekleştirildi.



Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çin, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Romanya ve Rusya'dan bilim insanlarının katıldığı bu kongrede, 7 ana başlık 42 oturumda toplam 180 bildiri sunuldu.

Kongrede genel konular ile "halk edebiyatı", "müzik, oyun ve eğlence", "gelenek-görenek ve inançlar", "maddi kültür" ile "somut olmayan kültürel mirasın korunması" alt başlıklarında bildiriler sunulacak.





