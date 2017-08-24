ELAZIĞ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, Türkiye'de son 4 yılda tüketicilerin en çok bankalardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Şahin, Elazığ İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen Tüketici Hakem Heyeti Bölgesel Toplantısı'nda, tüketici hakem heyetlerinin Türkiye'de tüketici bilincinin gelişmesi noktasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Tüketicinin yaşadığı uyuşmazlıklara hızlı ve masrafsız bir şekilde çözüm bulmak için oluşturulan bu mekanizmaya yapılan başvuruların 2014 yılında özellikle bankalara yapılan şikayetlerle birlikte tavan yaptığını vurgulayan Şahin, 2014 yılında yaklaşık 5,5 milyon vatandaşın başvuru yaptığı bu mekanizmanın çok önemli işlevleri yerine getirdiğini, yargının yükünü önemli derecede hafiflettiğini bildirdi.

Tüketici hakem heyetlerinin tüketici bilincinin oluşmasında çok önemli katkıları olduğunu dile getiren Şahin, hakem heyetlerinin aynı zamanda satıcıların ve tacirlerin de tüketiciye daha duyarlı olmaları konusunda önemli rol oynadığını aktardı.

- Son 4 yılda 9 milyon kişi bankalardan şikayetçi oldu

Şahin, 2014 yılında tüketici hakem heyetine yapılan 5,5 milyon civarındaki başvurunun yaklaşık yüzde 90'ının bankacılık sektörü ile alakalı şikayetlerden oluştuğunu dile getirdi.

Tüketici hakem heyetine, 2015 yılında yapılan 3 milyon 118 bin başvurunun yüzde 92'sinin, 2016 yılında ise 1 milyon 408 bin şikayetin yüzde 73'ünün bankacılıkla ilgili olduğunu aktaran Şahin, son 4 yıldaki başvurular arasında ilk sırayı bankacılık sektörünün aldığını anlattı. Şahin, şöyle devam etti.

''2014 yılında dediğimiz gibi 5,5 milyona yakın bir şikayet olmuştu. O dönemlerde biliyorsunuz bu bankaların almış olduğu dosya masrafı, hesap işletim ücreti gibi konular sıklıkla gündeme geliyordu ve başvuruların yüzde 90'ı bankacılık sektörüne aitti ama günümüzde başvurular gittikçe azaldı. 2017 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de tüketici hakem heyetlerine 300 bin başvuru aldık. Bunların içerisinde yine yüzde 53 oranında bankacılık sektörü önde geliyor. Son 4 yıldaki verileri dikkate aldığımızda toplamda 9 milyon civarında kişi bankalardan şikayetçi oldu.''

- Yapılan şikayetlerin yüzde 87'si tüketici lehine sonuçlandı

Şahin, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular içerisinde bankalarla ilgili şikayetlerden sonra en çok yapılan şikayetler arasında sırasıyla ayıplı mallar ve hizmetlere, internetten yapılan alışverişlere ve kapıdan satışlara yönelik yapılan şikayetlerin yer aldığını kaydetti.

Tüketicilerin e-devlet kapısı üzerinden ya da bulundukları illerdeki hakem heyetlerine giderek anlaşmazlık halinde başvuruda bulanabileceğini anımsatan Şahin, ''Son dört yıldaki şikayetlerin yaklaşık yüzde 87'si tüketicilerin lehine sonuçlandı. 2017 yılında da bu böyle. Yüzde 15'inde de satıcılar haklı bulundu, tüketicilerin talebi reddedildi.'' dedi.