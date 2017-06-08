91 yıllık ilçenin su sorunu 3 ayda çözüldü

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman'ın Gercüş ilçesi, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde içme suyuna kavuştu.



1926 yılına kadar Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bir köy iken ilçe statüsü kazanan, önce Mardin'e daha sonra 1987 yılında il olan Batman'a bağlanan Gercüş'ün 90 yıllık içme suyu sıkıntısı belediyeye yapılan görevlendirme ile sona erdi.



Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, İller Bankasının da desteği ile hayata geçirdiği 600 bin liralık proje ile 91 yıllık su sorununu çözüme kavuşturdu.



Kesintisiz suya kavuşan ilçe sakinleri artık Tela Çeşmesi'nden bidonlarla su taşımayacak.

- Su kapasitesi 20 litreden 40 litreye çıkarıldı

Kaymakam Koç AA muhabirine, içme suyu sorununu 3 ay gibi kısa bir sürede çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldiği zaman vatandaşın kendisine ilettiği en büyük sorunun su sıkıntısı olduğunu vurgulayan Koç, şunları dile getirdi:

"Bugün ilçemizin 91 yıllık su sorununu çözdük. İlçemizin yıllardır özlemle beklediği suyu ilçemize veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ilçemize saniyede 20 litre su geldiğini tespit ettik. Valimizin desteğiyle İller Bankasından 600 bin liralık kaynak sağladık. Şu an da ilçemize saniyede 40 litre su verecek seviyeye geldik. Yeni bir sondaj kuyusunu devreye soktuk. Böylece ilçemizin gelecek 50 yıllık su sorununu çözmüş olduk."



Su kuyularının devreye sokulmasının ramazan ayına denk gelmesinin sevindirici olduğunu aktaran Koç, ilçenin Ramazan Bayramı'na susuz girmemiş olacağını vurguladı.

Belediye başkanlığını 3 dönemdir elinde tutan DBP'li belediyenin 3 dönemde yapamadığını 3 ayda yapmanın gururunu yaşadıklarına işaret eden Koç, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde, 'Milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunacağız.' demiştik. Bugün de bunu başardık. Ayrıca kurduğumuz sistemle yüzde 30'u aşan bir elektrik tasarrufu da sağlamış olacağız. İlçe belediyemizin yaklaşık 45 milyon liralık elektrik borcu olduğunu düşündüğümüzde bu bizim için önemli bir kazanç sağlayacak. Böylece bütçemizi başka alanlara da kaydırmış olacağız."

-14 kilometreden ilçeye su getirildi

Koç, suyu Mardin'in Midyat ilçesine yakın bir noktadaki Barış Tepe'de açtıkları kuyulardan getirdiklerini anlatarak, "Kuyularımızı devreye koyarak, 14 kilometreden ilçemize su veriyoruz. Otomasyon sisteminde son teknoloji kullanılıyor. Artık önümüzdeki 50 yılda ilçemizin su sorunu olmayacaktır." dedi.

Yıllardır evlerinin su ihtiyacını ilçe girişindeki Tela Çeşmesi'nden karşıladıklarını belirten Cemal Şimşek, "Kendimi bildim bileli bu çeşmeden eve su taşıyordum. Allah razı olsun Belediye Başkan Vekilimizden 2 kuyu açtırdı. Artık evdeki musluklardan kesintisiz su akıyor. " ifadesini kullandı.