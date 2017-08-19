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93 yaşındaki kadına hastanede sürpriz doğum günü

- Şırnak'ın İdil ilçesinde oturan 3 çocuk ve 36 torun sahibi 93 yaşındaki diyaliz hastası Vesile Aşkın'ın doğum günü, tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarının düzenlediği etkinlikle kutlandı - Aşkın, ilk kez doğum gününü kutlamanın sevincini yaşadı

93 yaşındaki kadına hastanede sürpriz doğum günü

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde oturan 3 çocuk ve 36 torun sahibi 93 yaşındaki diyaliz hastası Vesile Aşkın'ın doğum günü, tedavi gördüğü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yöneticileri ve personelince düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yöneticileri ve personelinin organize ettiği etkinlik sayesinde 93 yaşındaki Vesile Aşkın, ilk kez doğum gününü kutlamanın sevincini yaşadı.

Hastaneye ait araçla evlerinden alınan ve aralarında Aşkın'ın da bulunduğu diyaliz hastaları ve yakınları, servise alkışlar eşliğinde girmeleri ile patlatılan konfetiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kutlamada, hasta ve hasta yakınları büyük bir mutluluk yaşadı, Aşkın, fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasını, torunu ve hastane çalışanlarıyla kesti.

Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Ari Avni Erbil, diyaliz merkezine Cizre ve İdil ilçelerinden hastalar geldiğini, İdil'e bağlı Tepe köyünde yaşayan Vesile Aşkın'ın da haftada 3 gün diyalize girdiğini söyledi.

Aşkın'ın hastaların en yaşlısı olduğunu aktaran Erbil, şöyle konuştu:

"Kutlamayı, farkındalık yaratmak, hasta ve hasta yakınlarına moral vermek amacıyla düzenledik. Diyaliz ekibi arkadaşlarla ve hastane yönetimiyle paylaştıktan sonra kutlamayı gerçekleştirdik. Sağ olsun herkes olumlu yaklaştı ve destekledi. 93 yaşına basan hastamızın doğum gününü kutlarım."

Aşkın'ın torunu Fatma Aşkın da 7 yıldır babaannesinin diyalize girdiğini, servise girer girmez patlayan konfetiler ve insanların alkışlarının kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Babaannesinin ilk kez doğum gününün kutlandığını dile getiren Aşkın, "Kutlama çok güzeldi. Babaannemin ilk defa doğum gününü kutladık, çok güzel ve heyecanlıydı. Babaanneme çeşitli hediyeler verildi. O da bu hediyeleri çok beğendi. Kutlamayı gerçekleştirenler yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

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