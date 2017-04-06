955 konut sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında tamamlanan 955 konut, düzenlenen çekilişle sahiplerine teslim edildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen çekiliş törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Şahin, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin dünya çapında bir proje olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine ve diğer emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Dünya çapındaki bu büyük projenin asıl mimarı ise siz değerli Mamaklı hemşehrilerimizsiniz. Mamak'ın çehresinin değişiminde işbirliğiniz çok önemliydi. Sizler destek vermemiş olsaydınız bu program, bu dönüşüm gerçekleştirilemezdi." dedi.

AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu belirten Şahin, "AK Parti herhangi bir ideolojinin, herhangi bir ismin, herhangi bir grubun partisi değil. AK Parti 7 bölgenin, 81 ilin, bütün etnik grupların, bütün inanç gruplarının partisi. Biz bu doğrultuda siyaset yapan, vatandaşımızın huzuru, refahı, mutluluğu için siyaset yapan bir partiyiz. Gerek merkezi hükümetimiz, gerekse belediyelerimiz bu anlayışla siyaset yapmaktalar." diye konuştu.

Şahin, AK Parti belediyeciliğinin tüm dünyada büyük bir marka olduğunu ifade ederek, Gökçek ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Türkiye, çok hızlı bir büyüme kalkınma gelişme hamlesi içerisinde" diyen Şahin, "Bu ivmemizi artık kalıcı hale getirmek ve daha da hızlandırmak istiyoruz. Bu manada önemli bir kararın arefesinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar partimize, hükümetlerimize, belediyelerimize en büyük desteği verdiniz. Bundan sonra da böyle olacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, hak sahiplerinin kurayla teslim alacakları konutlarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temenni etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Mamak'a kentsel dönüşüm için bugüne kadar 567 milyon Türk Lirası tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşların huzur ve refah seviyesini yükseltmek için projelere hızla devam ettiklerini belirten Gökçek, proje çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz hizmete ve istikrara 'evet' diyoruz. Bugün de sizleri konutlarınızla inşallah buluşturacağız. Dünyaya örnek, ödüllü kentsel dönüşümlerimiz gelişen Türkiye'nin başkentine yakışır şekilde inşallah devam edecek.

7 buçuk milyon metrekarelik bir alan üzerinde, 14 mahalleyi kapsayan bu projemiz, 11 etap halinde yürütülüyor. Zeminde yaklaşık 13 bin 500 konut var. Bugüne kadar 9 bin 400 gecekondu sahibiyle anlaşabildik. Gecekondularla anlaşma oranımız yüzde 67. Amacımız kimseyi mağdur etmeden, sağlıklı ve huzurlu bir dönüşüm sağlamaktır.

Burada yer alan yaklaşık 6 bin 100 adet gecekondunun da yıkımını gerçekleştirdik. Bugüne kadar belgeli 2 bin 585, belgesiz sözleşmeyi imzalayan bin 374 ve 40 adet iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 999 adet yerin kuraları bitirilmiş ve konutlar teslim edilmiştir. Toplam konut adeti bugünle birlikte nasip olursa 5 bin 150'ye kadar çıkacaktır."

Konuşmasında Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı'nın Samsun yolu üzerinde bir noktaya taşınacağını duyuran Gökçek, aynı bölgeye Ankara'nın en büyük alışveriş merkezini de kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurayı bekleyen vatandaşlara "Allah evlerinizde güle güle oturmayı nasip etsin" şeklinde seslenen Gökçek, hizmetlerin aksamadığı istikrarın sürmesi için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu verme çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından bilgisayar ortamında çekiliş gerçekleştirildi.