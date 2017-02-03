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99 kilo eroin "Maço"nun burnundan kaçmadı

- Erzincan'da durdurulan bir tırda "Maço" adlı uyuşturucu dedektör köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenen 99 kilo 300 gram eroin ile ele geçirildi - İl Müdürü Şensoy: - "Uyuşturucu şebekelerinin terör örgütüne finans sağladığı, yarınımız olan gençlerimizi zehirlediği herkesin malumudur. Bunlarla mücadelemizin 24 saat aralıksız devam edeceğinin bilinmesini isteriz"

99 kilo eroin

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da durdurulan bir tırda "Maço" adlı uyuşturucu dedektör köpeği ile yapılan aramada, 2 zanlı, aracın çeşitli bölümlerine gizlenen 99 kilo 300 gram eroin ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Erzincan-Erzurum Karayolu'ndaki uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri B.G. idaresindeki bir tırı durdurup aradı.

Van'dan İstanbul'a giden tırda "Maço" adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın "zula" tabir edilen bölümlerine gizlenen 99 kilo 300 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuya el koyan polis olaya ilişkin sürücü B.G. ile yanındaki H.B.Ö'yü gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, operasyonun ardından uygulama noktasına gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

Operasyona katılan polislere teşekkür eden Şensoy, şöyle konuştu:

"Erzurum-Erzincan Karayolu'ndaki uygulama noktasında görev yapan arkadaşlarımızın şüpheli bir tırı durdurmaları neticesinde araçta polis köpeği ile yaptığımız incelemede, içerisinde eroin maddesi olduğunu düşündüğümüz uyuşturucu ele geçirilmiştir. Uyuşturucu şebekelerinin terör örgütüne finans sağladığı, yarınımız olan gençlerimizi zehirlediği herkesin malumudur. Bunlarla mücadelemizin 24 saat aralıksız devam edeceğinin bilinmesini isteriz."

Gözaltına alınan şüpheliler B.G. ile H.B.Ö'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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