AA, Akıncı'daki darbe girişimi gecesini 27 videoyla anlattı

ANKARA (AA) - Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde o gece yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianame, Anadolu Ajansı tarafından 27 videoyla detaylandırılarak yayınlandı.

FETÖ tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede dikkati çeken ifade ve eylemleri "Darbe Üssünde O Gece" başlığıyla 27 videoda birleştiren AA, görselleri "www.youtube.com/anadoluajansi" kanalından paylaştı.

Sürekli yenilerinin eklendiği videolarda, şüphelilerin güvenlik kamerası kayıtları, çelişkili ifadeleri, telsiz kayıtları ve eylemleri yer alıyor.

Videolarda, şüphelilerden eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk, eski 141. Filo Komutanı ve Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş, eski İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk, eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancı, eski 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin ve 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski Hava Pilot Kurmay Üsteğmen Müslim Macit ile diğer sanıkların eylemleri ve o geceki hareketleri, ayrıntılarıyla gözler önüne seriliyor.