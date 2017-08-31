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AA ekibi Arafat'ı havadan görüntüledi

- İki milyondan fazla hacı adayının çıktığı Arafat ve çevresi AA ekibi tarafından havadan görüntülendi - Yaşanan aşırı sıcaklar nedeni ile Rahmet Tepesi'nde yoğunluk yaşanmazken, hacı adaylarının çadır ve köprü altlarında serinlemeye çalıştığı görüldü

AA ekibi Arafat'ı havadan görüntüledi

MEKKE (AA) - İslam'ın ilk beş şartından birisi olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla hacı adayının en önemli durağı olan Arafat, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Öğleye doğru olması nedeniyle sıcakların had safhada olduğu Arafat'ta, hacı adaylarının Rahmet Tepesi'nde yoğunluk oluşturmadığı, namaz vaktinin yaklaşması nedeni ile Nemire Camisi çevresine toplanmaya çalıştığı görüldü.

Hacı adayları bu yıl klimalı olarak hizmet veren çadırlarda veya köprü ya da otoyol altında buldukları yerlerde serinlemeye çalışırken, otobüs ve araçlardaki yoğunluk ise dikkati çekti.

Hacı adaylarının kutsal mekanlar arasındaki yolculuğunu sağlayan "Meşair" treninin de aktif şekilde kullanıldığı görüldü.


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