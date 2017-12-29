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AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi

- Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, JÖH ve komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist etkisiz hale getirildi - Operasyonda yaşanan çatışma AA ekibi tarafından kaydedildi

AA ekipleri Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.

Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.

Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.

- "Devletin şefkatine sığının"

Birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons yaparak "teslim ol" çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.

Yaşanan çatışma anı ise AA ekibi tarafından görüntülendi.

Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.

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ErzincanTerör Operasyonu
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