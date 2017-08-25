AA, Han Şeyhun katliamı belgelerini UCM'ye sundu

LAHEY/ ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah katliamına ilişkin tanık ifadeleri ve görsellerin yer aldığı dosyayı, Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve ABD'deki ilgili Birleşmiş Milletler (BM) birimlerinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim etti.

AA, Esed rejiminin 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da en az 100 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısına ilişkin bir dosya hazırladı.

Katliamın ertesi günü Han Şeyhun'a giden ve etkisini sürdüren gazdan etkilenen AA muhabirlerinin yaptığı haberler, görgü tanıkları ile videolu röportajlar, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri içeren 292 sayfalık dosya, Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'ye teslim edildi.

Dosyanın yanı sıra görsellerin dijital kopyası da UCM makamlarına verildi.

Dosyanın bir kopyası, 22 Haziran'da AA'nın İsviçre muhabirleri tarafından Cenevre'de Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu ve Lahey'de KSYÖ'ye ulaştırılmıştı.

Bir başka kopya da 5 Temmuz'da BM'nin New York'taki ilgili birimlerine iletilmişti.

AA ekipleri, katliamın ertesi günü Han Şeyhun'a girerek kimyasal bombanın düştüğü sivil yerleşim alanını görüntülemiş, tanıklar ve kurtarma görevlileriyle röportajlar yapmıştı.

- Rejimin kimyasal silahları

Esed rejimi, Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaşta ilk kez 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırıda bin 400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

ABD-Rusya öncülüğünde yapılan anlaşmanın ardından KSYÖ, rejimin kimyasal silah stoğunu imha çalışmalarını başlatmıştı. KSYÖ'nün imha ettiği stok, Esed'in bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Esed rejimi, Doğu Guta katliamından sonraki 4 yılda ülkenin farklı bölgelerinde, en büyüğü Han Şeyhun katliamı olmak üzere, en az 174 kez daha kimyasal silah saldırısı düzenledi.



















