AA, Han Şeyhun'da vurulan hastaneyi görüntüledi

HAN ŞEYHUN (AA) - LEVENT TOK - Anadolu Ajansı ekibi, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı Han Şeyhun beldesinde, saldırıdan sonra vurulan hastane ve sivil savunma merkezini görüntüledi. Her iki yapı da yıkıldı ve tamamen hizmet dışı kaldı.

Esed rejimi, önceki gün ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, çoğu çocuk yüzden fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Beldede gazdan etkilenenlerin tedavi edildiği hastane ve kurtarma faaliyetleri yürüten sivil savunma merkezi de saldırıdan birkaç saat sonra hedef alınmıştı.

Beldeye giren AA ekibi, hastaneyi ve sivil savunma merkezini görüntüledi.

Kimyasal silah saldırısının düzenlendiği noktaya yaklaşık 5 kilometre mesafedeki iki yapı, rejimin bölgedeki şiddetli hava saldırılarından korunmak için kayalık bir tepede, mağaralar içinde oyulmuş şekilde hizmet veriyordu.

Hastanenin mağaranın dışında bulunan tek katlı yapısı enkaza dönerken, bombanın şiddetiyle zarar gören iç kısımları da tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sivil savunma merkezi ve hastane, büyük toprak yığınlarıyla bombalardan ve şarapnellerden korunmaya çalışılmış olsa da bombanın, mağaraların hemen girişine düştüğü için yapıların hizmet dışı kaldığı anlaşılıyor.

Hastanenin önünde saldırı sabahından kalma bir tekerlekli sandalye, sivillerin ayakkabıları ve terlikleri de görüntülere yansıdı.

Mağaraların giriş kısmında yerde, uçaktan atılan roketin kalıntıları da hala saldırının delili olarak duruyor.

AA muhabirlerine durumu anlatmak için mağara hastaneye gelen hastane görevlisi Hazım Şahvan, "Şu an beldedeki tek hastane olan Han Şeyhun Hastanesinde bulunuyoruz. Kimyasal saldırıda yaralananların kaldırıldığı hastane burası. Rejim bu mekanı da vurdu. Rejim ve Rus güçlerinin düzenledikleri yoğun hava saldırısı sonucu büyük yıkımlar olduğu için hastane devre dışı kaldı." dedi.

AA ekibi, görüntü aldığı sırada bir savaş uçağının yaklaşmasıyla hızla bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.



















