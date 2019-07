AA medya verilerini uçtan uca güvenli bir sistemle koruyor

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, medya ve yayın kuruluşlarının son yıllarda dijitalleşerek yeni teknolojilere ayak uydururken, bir yandan da siber saldırılara karşı kendilerini ileri düzey güvenlik sağlayan çözümlerle koruma altına aldığını belirterek, "AA özellikle seçim dönemlerinde aldığı yoğun DDos tarzı siber saldırılara karşı uçtan uca veri güvenliğini temel alan entegre siber güvenlik altyapısı kurarak önlem aldı." dedi.

Şıvka, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de siber saldırılara en çok maruz kalan medya ve yayın kuruluşlarından birisinin de AA olduğunu ifade ederek, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini dünyaya duyurmak için 1920'de kurulan AA'nın, bugün 13 dilde yayın yaptığını hatırlattı.



AA'nın, hem üretilen hem de dağıtılan haber açısından dünyanın en büyük ve seçkin global ajansları arasında yer aldığının altını çizen Şıvka, "Ajansımız, üretilen haberlerin dünyada birçok mecrada yer alması ve etki gücü nedeniyle sık sık siber saldırılara maruz kalıyor. Özellikle son sekiz yıldır seçim sonuçlarının toplanması ve kamuoyuna açıklanmasında oynadığı büyük rolden dolayı, seçim sonuçlarından memnun olmayan kimi kişiler veya siber saldırganların en büyük hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

Şıvka, Anadolu Ajansı'nda 2011'den itibaren hem haber hem de teknoloji açısından büyük bir değişim yaşandığına işaret ederek, AA’nın global bir ajans hedefine paralel güçlü ve güvenli bir bilişim altyapısı kurduklarını söyledi. Bunun için özel bir plan hazırladıklarını dile getiren Şıvka, planın içeriği hakkında da bilgi verdi.

Haberciliğin mobil bir kavram olduğunu, dünyanın dört bir yanında 24 saat kesintisiz iletişime ihtiyaç duyan personele sahip olduklarının altını çizen Şıvka, "Trend Micro" çözümlerini neden tercih ettiklerini de şöyle açıkladı:

"AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü olarak yerli ve milli ürünleri kullanma konusunda pozitif ayrımcılık yapıyoruz, muadil ürünler arasında yerli olanı öncelikliyoruz. Fakat yerli muadili yoksa ilgili alandaki yabancı ürünleri de global ajans olmanın bir gereği olarak kullanıyoruz. Mobil personelimizin çalışma koşullarına, bulundukları dünyanın herhangi bir yerindeki çalışma saatlerine uyum sağlamamız büyük önem taşıyor. Bu da size 7/24 çalışma zorunluluğu getiriyor ve çözümlerinizi de buna göre geliştirmeye çalışıyorsunuz. Çalışanlara her an, her yerden güvenli erişim sağlamanız ve kolay erişilebilirlik adına uygulamalarımızın web tabanlı olması gerekiyor. Trend Micro ile hem mobile uyumluluk hem 7 gün 24 saat kesintisizlik elde ederken hem de farklı teknolojiler kullanılmasından kaynaklanan zafiyetleri gidermiş olduk."

- Uçtan uca güvenlik ön planda

Trend Micro Ankara Bölge Müdürü Serbülend Zeren, son yıllarda teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla medya ve yayın kuruluşlarında da değişimler yaşandığını söyledi.



Birçok medya ve yayın kuruluşunun yayınlarını çevrimiçi platformlara taşırken birçok okuyucu ve izleyicinin de haberlerle içeriklere erişmek için çevrimiçi platformları tercih ettiğini anlatan Zeren, bu değişim ve dönüşümle güvenlikle ilgili endişelerin de ortaya çıktığına dikkati çekti.

Zeren, özellikle 2018'de yaşanan SQL enjeksiyonu, fidye yazılımları, DNS saldırıları, korsan içerikler ve DDoS saldırılarının bu endişelerin doğruluğunu ortaya koyduğunun altını çizerek, "Gerçekleştirilen bu saldırılar medya ve yayın kuruluşlarının çalışmalarını engellemekle kalmadı ayrıca itibarlarının da kötü yönde etkilenmesine neden oldu. Bu nedenlerden dolayı her geçen gün artan devasa miktardaki verileri, giderek mobil hale gelen çalışanlarını ve çevrimiçi platformlarını korumak isteyen kuruluşlar, saldırganlara karşı uçtan uca güvenlik sağlayan çözümlere yöneldiler." diye konuştu.



Zamanla yarışan medya ve yayın kuruluşlarının işlerini güvenli bir ortamda yapmaya ihtiyaç duyduklarına işaret eden Zeren, bu kuruluşların hizmetlerini kesintisiz sürdürülebilmesi için son kullanıcı cihazlarından sunuculara kadar uçtan uca güvenlik sağlayan çözümleri kullanması gerektiğini ifade etti.

Medya ve yayın kuruluşlarının gün geçtikçe artan siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Zeren, şöyle konuştu:

"Son 10 yıl içinde büyük bir dönüşüm geçiren medya ve yayıncılık sektöründe akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazlarla ofis dışında çalışanların sayısı artıyor. Bu çalışanlar kuruluş bünyesinde bulunan cihazlara uzaktan erişim ihtiyacı duyuyorlar. Aynı şekilde haberlerin ve yayınların okuyuculara ve izleyicilere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca tutulması ve korunması gereken veri miktarı katlanarak artıyor. Siber saldırıların önlenebilmesi ve koruma sağlanabilmesi için uçtan uca güvenli bir altyapı kurmak büyük önem taşıyor. Öncelikle veri merkezleri genelinde sunucuları koruyacak ve güvenliği güçlendirecek, ağ genelinde yüksek görünürlük sağlayacak ürünleri tercih etmek gerekiyor."



Zeren, bu sayede ağ trafiğini izleyerek, çok sayıda tarama motoru ve özel 'sandbox' analizinden faydalanarak ileri düzey siber saldırıların tespitinin mümkün olduğunun altını çizerek, "Diğer taraftan güvenlikle ilgili savunma katmanlarını aşmak ve tespit edilmemek için özel olarak hazırlanan fidye yazılımları da dahil tüm hedefli saldırılara karşı da ileri düzey bir koruma sisteminin hayata geçirilmesi hayati önem taşıyor. Uygulama kontrolü, saldırı engelleme, dizüstü bilgisayarlara gibi uç noktaların şifrelenmesi, disk şifreleme ve veri kayıplarının önlenmesini sağlayan bir çözüm bu tehditlere karşı koruma sağlayacak." ifadelerini kullandı.