AA, Ortadoğu haberlerinin merkezini Kudüs’e taşıdı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliği’ne bağlı Ortadoğu Haberleri Editörlüğü, artık Doğu Kudüs’ten yönetilecek.

Dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olma vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren AA, Kudüs ile ilgili gelişmelerin ardından Ortadoğu Haberleri Editörlüğü’nün merkezini İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'e taşımaya karar verdi.

Kutsal kent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti kabul etmesiyle tansiyonun yükseldiği Ortadoğu’da, gelişmelerin merkezine oturmuştu.

AA, bölgenin en önemli siyasi ve dini merkezi konumundaki kutsal şehirden yöneteceği Ortadoğu operasyonlarını 2018’de güçlendirmeye devam edecek.

AA Ortadoğu Haberleri Editörlüğü’nün merkezi, daha önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunuyordu.

Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ortadoğu Haberleri Editörlüğü, Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Yemen ve İran’daki ofislerinden haber operasyonlarını yönetiyor.



