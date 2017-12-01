ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), 2017'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Suriye, ABD, Somali, Bangladeş, Suudi Arabistan, Irak, Sırbistan, Yemen, Fransa, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Güney Sudan, Madagaskar ve Filistin gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayınlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 68 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 21, yaşam kategorisinde 24 ve spor kategorisinde 23 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen ve her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucunda birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında yer bulan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen sene 165 bin kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.