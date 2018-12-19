banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa moda dünya Zeynep Uysal
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA
banner17

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kutman, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, “haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde “Yılın Fotoğrafları” için oy kullandı.

Haber kategorisinde seçimini, Khaled Akasha'nın “Suriye’nin çocukları”, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul’da Dolunay” isimli fotoğraflarından yana kullanan Kutman, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafına oy verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA "Yılın Fotoğrafları" OylamasıFotoğraf OylamasıMehmet Kutman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1