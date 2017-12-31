AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Kızıldağ:

KOCAELİ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Şaban Kızıldağ, "Cennet annelerimizin ayakları altında. Dünyamızı cennet yapacak olanlar da yine kadınlarımızdır." dedi.



AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili, eğitimci ve yönetim danışmanı Dr. Kızıldağ, Başiskele Belediyesi'nce Yeniköy Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda kadınlara yönelik düzenlenen, "Işığı Görmek: Girişimcilik Kültüründe Kadın Bakış Açısı ve Hz. Hatice" başlıklı konferansa katıldı.



Burada konuşan Kızıldağ, inançlarında ve kültürlerinde kadınların ve kadın girişimciliğinin önemine değinerek, İslam'ı ilk kabul eden, peygamberimizin eşi ve Müslümanların annesi olan Hz. Hatice'nin, İslam dünyasında çok üzerinde konuşulmadığını söyledi.

- "Hz. Hatice rol model"

Hz. Hatice validemizin kervan sahibi, ticaret insanı olduğuna işaret eden Kızıldağ, "Dış ticaret yapıyor. Kervanlarının sorumlusu olarak Hz. Muhammed ile çalışıyor. Aralarında yaş farkı var. O talip oluyor evliliğe. Hira Dağı'nda vahiy geldiğinde, sıkıntıları birlikte göğüslüyor. Mekke'de, o dönemin Arap coğrafyasında, girişimci, ticaretin içerisinde olan, büyük bir filoyu yöneten insan olarak rol model. Hem iyi bir eş, iyi, güvenilir bir sırdaş hem de bir iş kadını." diye konuştu.

Kızıldağ, bin 500 yıl önce Hz. Hatice gibi bir rol modeli olan kadınların, bu rol modelinin nasıl bir insan, eş ve anne olduğunu bilmelerinin, İslam toplumunun kalkınmasında ve gelişmesinde çok faydalı olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadına değer vermenin ve kadın girişimciliğinin kültürümüzde tek örneği Hz. Hatice ile sınırlı değil. Hz. Hatice'nin vefatından sonra da Peygamberimizin eşlerinden Hz. Zeynep validemiz de kendisine ait evde deri işleyerek insan çalıştırıyor ve kazancını da sadaka olarak dağıtıyordu. Hz. Hatice kültürü, yalnız ve tenha değil aslında. Bürokratik ve diplomatik görevlerde de kadınlar var Peygamber efendimiz döneminde. Uluslararası anlaşma diyebileceğimiz metinleri Peygamberimiz kime yazdırıyordu? Hz. Ayşe'ye... Hukuk biliyor, diplomasi biliyor, politik nezaket ve görgü sahibi Hz. Ayşe... Hz. Hafsa validemiz, 'Hala Sulta', ilk deniz seferine katılmış kadın sahabi. Kabri Kıbrıs'ta. Neden orada? Nasıl gitmiş oraya? Kadının statüsü, etkisi ve saygınlığı açısından Hz. Peygamber dönemi çok iyi okunmalı."



Kendine has üslubu ve farklı tarzıyla Başiskeleli kadın dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği Dr. Şaban Kızıldağ, İslam'ın kadın kahramanlarının sadece cennetlik olmadıklarını, mübarek analarının bu dünyayı da cennete çevirdiklerinin çok iyi okunması ve öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "Cennet annelerimizin ayakları altında. Dünyamızı cennet yapacak olanlar da yine kadınlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kızıldağ'a çiçek takdim ederek, katılımından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe Kızıldağ ve Ayaz'ın yanı sıra Başiskele Belediye başkan yardımcıları Sema Arat, Köksal Ayabakan ve Abdullah Çuhacı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Gümüş Karakuş ile davetliler katıldı.