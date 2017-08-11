AA'da savaş muhabirliği kursiyerlerine konferans

ANKARA (AA) - İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, "Türkiye'de 3 milyon Suriyeli mülteci var. Mülteciyi mülteci yapan, geldiği ülkenin verdiği statü değildir. O bir deklare etme durumudur. Mülteciyi mülteci yapan, ülkesinden kaçmasına yol açan sebeptir." dedi.

Çorabatır, AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "10. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nın son gününde AA Konferans Salonu'nda, "BM'nin Mültecilere Bakışı, Dünyadaki Mültecilerin Dağılımı ve Mülteci Sorunlarının Haberlere Yansıması" konulu konferans verdi.

Savaşların niteliğinin tarihsel süreç içinde değiştiğine ve sanayi devriminin ardından bugüne savaş teknolojilerinin farklılaştığına işaret eden Çorabatır, tarihsel sürece ilişkin bilgi verdi.

Çorabatır, Birleşmiş Milletler 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967'de New York Protokolü'nün mültecilerin statüsüyle ilgili en önemli hukuki belgeler olduğunu belirterek, gazetecilerin, özellikle savaş muhabirlerinin sözleşmelerdeki mültecilere ilişkin tanımları bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Mülteci olabilmenin en önemli şartının, kişinin ülkesinin dışında bulunması ve kaçması olduğunu vurgulayan Çorabatır, mülteciliği ortadan kaldırmanın üç ana çözümü bulunduğunu anlattı.

Çorabatır, kişiyi mülteci yapan olayların ortadan kaldırılması ve gönüllü olarak evine geri dönmesinin, mültecinin sığındığı ülkeye entegre olmasının veya mülteciyi kabul eden üçüncü bir ülke bulunmasının mülteciliği ortadan kaldıran çözümler olduğunu belirtti.

- "Türkiye'deki Suriyelilere 'Geçici koruma altındaki Suriyeliler' denmeli"

Türk hukukundaki mültecinin tanımına ilişkin de bilgi veren Çorabatır, dünyada savaşların devam etmesinden dolayı mültecilerin sayısının artmaya devam ettiğine dikkati çekti. Çorabatır, "Türkiye'de 3 milyon Suriyeli mülteci var. Mülteciyi mülteci yapan, geldiği ülkenin kendisine verdiği statü değildir. O bir deklare etme durumudur. Mülteciyi mülteci yapan, ülkesinden kaçmasına yol açan sebeptir." dedi.

Türkiye'deki Suriyelilere "Geçici koruma altındaki Suriyeliler" denmesi gerektiğini ifade eden Çorabatır, mültecilere ilişkin haberlerde kimi zaman kavram kargaşası olduğunu kaydetti.