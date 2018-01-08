AA'dan İran'ın resmi ajansı IRNA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Farsça Haberler Editörü Hikmet Gök, İran'ın resmi ajansı IRNA Genel Müdürlüğüne atanan Seyyid Ziya Haşimi'yi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Başkent Tahran'daki IRNA binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Gök, iki ülkenin en eski ajansları AA ve IRNA'nın iyi bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "IRNA'nın yeni yönetimi döneminde de ilişkilerin gelişmesini umuyorum." dedi.

İran'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirten Gök, "AA için İran haberlerini takip etmek önemlidir. İran haberleri Türkiye'de önemseniyor. Bu nedenle IRNA'yla ilişkilerin geliştirilmesi haber takibini hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

AA Farsça Haberler Editörü Gök, ziyareti sırasında ajansın dünya genelindeki çalışmalarından da söz etti.

IRNA Genel Müdürü Haşimi de konuşmasında iki ülke halklarının yakınlaşmasında medyanın önemli rolü olduğunu vurguladı.

Haşimi, "İslam dünyasında büyük yeri olan AA ve IRNA, iki ülkenin önemli medya organlarıdır. Bu kurumlar, iki ülke halklarının yakınlaşmasında önemli rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.