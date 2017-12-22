AA'nın hikayesini dünyaya duyurduğu Kerim bebekle dayanışma büyüyor

ANKARA (AA) - Dünya, Anadolu Ajansı'nın (AA) hafta sonu yabancı dil yayınlarıyla hikayesini duyurduğu Doğu Gutalı Kerim bebek için başlatılan dayanışma kampanyasına sessiz kalmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikayesinin ilk defa AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından sosyal medya takipçileri, Kerim bebekle dayanışma kampanyasına yoğun destek verdi.

Kerim bebeği ve ailesini ilk kez görüntüleyen AA'nın Doğu Guta'daki serbest çalışanı Amer Almohibany, şöyle konuştu:

"14 Aralık'ta bebeği ziyaret ettik. Kerim'i ilk gördüğümüzde, yüzü zihnimize kazınmıştı. Fotoğrafı nereye gitsem aklımdaydı. Onunla ilk karşılaştığımızda üzüntüye kapıldık. Anlatılamayacak bir duyguydu. Çok karışık duygular içerisindeydik. Kerim'i görüntüledim. Fotoğraftaki anı, nereye gitsem aklımdaydı. Onu zihnimden çıkaramıyordum. 3 gün sonra 'Kerim ile dayanışma' (#SolidarityWithKarim) etiketini kullanarak bir kampanya başlatmaya karar verdim."

Genç gazeteci, kampanyanın Kerim gibi nice bebeğin ve sivilin acılarına son verilmesine hizmet etmesini istediğini söyledi.

- Kampanya hızla yayılıyor

Kerim bebekle dayanışma kampanyası büyük bir ilgi görerek sosyal medya kanallarıyla hızla yayıldı.

Suriye'de siviller destek gösterileri yaparken dayanışma AA sayesinde dünya çapında yayıldı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verdi.

Kampanyaya destek veren kullanıcılar, ortak etiket olan, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullanıyor.

AA personeli de Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde önceki gün bir araya gelerek Kerim bebek ve bölgedeki sivillerle dayanışma sergiledi.



- Türk bakanlardan Kerim'e büyük destek

Türkiye'de büyük ilgi gören kampanyaya bakanlardan da destek mesajları geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir gözünü kapatarak çektirdiği fotoğrafı salı günü Twitter hesabından yayınladı. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, AA'nın Kerim bebekle ilgili haberini Twitter hesabından paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebeğin mücadelesine destek çağrısında bulundu.

- Dünya basını geniş yer verdi

Kerim bebeğin fotoğrafı, İngiliz, Alman, Fransız ve ABD basınında da geniş yer buldu.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden "The Telegraph", AA'nın fotoğrafını kullanarak takipçilerine Kerim bebeğin dramını aktardı. Gazete, AA çalışanlarının Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde Kerim bebeğin dev fotoğrafını açarak verdikleri desteğin yer aldığı kareyi dün günün fotoğrafları seçkisine dahil etmişti.

Alman Bild gazetesi çalışanları, haber merkezlerinde sol gözlerini elleriyle kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek olmaya çalıştı.

Fransa basını da Kerim bebeğin dramına ilgi gösterdi. Başta Fransız haber ajansı AFP olmak üzere medya kuruluşları, Kerim bebeğin hikayesini okuyucularıyla buluşturdu. Le Monde gazetesi, BFMTV haber kanalı ve Europe 1 radyosu kampanyaya geniş destek verdi.

ABD'de yayımlanan "The Washington Post" gazetesi ve Buzzfeed internet sitesinin ABD versiyonu, Kerim bebek için başlatılan kampanyada yer aldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İtalyanca Twitter hesabından Kerim bebeğin fotoğraflarını paylaşan AA serbest muhabiri Amer Almohibany'i etiketleyerek kampanyaya destek verdi.

‏Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırısına bir ay önce sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı. Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutunurken annesi hayatını kaybetmişti.







